Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Artık bu kısır döngüyü kırmak zorundayız

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş yaptığı açıklamada, “Bu ülke, darbelerden değil, demokratikleşmeden; vesayetten değil, millî iradeden; yasaklardan değil, özgürlüklerden güç almalıydı. Siyasetin önünü kesen her adım, toplumu geriye götürdü. Darbe dönemlerinin acıları hâlâ toplumun hafızasında tazeliğini koruyor” dedi.

Altıntaş şunları söyledi: “Artık bu kısır döngüyü kırmak zorundayız. Demokratikleşmeyi bir siyasal iktidarın veya partinin çıkarı için değil, milletimizin ortak geleceği için savunmak mecburiyetindeyiz. Hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri, çoğulculuğu ve kurumsal güveni güçlendirmeden demokrasimiz kalıcı olamaz. Gerçek bir demokrasi; her görüşün temsil edildiği, farklılıkların zenginlik kabul edildiği, adaletin herkese eşit işlediği bir düzeni gerektirir. Türkiye, geçmişinden ders çıkarıp geleceğini özgürlükler ve hukuk temeli üzerinde inşa ederse, ne 12 Eylül’ler, ne 28 Şubat’lar, ne de 367 krizleri bir daha yaşanır.”

