"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

15 Eylül 2025, Pazartesi 10:00
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yolun Bolu ve Düzce geçişinde, Abant Kavşağı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde yavaş seyrediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri, güzergahta etkili olan sise karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

AA

Okunma Sayısı: 61
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

    Batman'da bir araca silahlı saldırı: Anne, baba ve 2 çocuğu öldü

    Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi

    10 tekne daha Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı - Açık denizde diğer ülkelerden katılacak filolar birleşecek

    Risale-i Nur eğitim modeli geleceğe ışık tutuyor

    Milli Takım Avrupa ikincisi oldu; ikinci kez gümüş madalya kazandı

    Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle mağlup etti

    Yapay zeka

    Çocukları dijital dünyadan koruyalım - 'Bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız'

    Nepal'in geçici Başbakanı Karki'den sükunet çağrısı

    İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail karşıtı gösterilerden dolayı gurur duyuyorum

    Avustralyalılar 100 haftadır Gazze için ayakta: "İsrail terörist devlettir" - "Gazze'deki soykırımı durdurun"

    Aile Hutbesi rahatsız etti

    İsrail'in Katar'a saldırısından memnun değiller

    Adalet hatemi ve zulüm uysallığı

    2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon

    Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli Yücel Yeşil şehit oldu

    'Köye ekmeği Bakan Şimşek getirsin'

    Hani satış yoktu?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Risale-i Nur eğitim modeli geleceğe ışık tutuyor
    Genel

    Milli Takım Avrupa ikincisi oldu; ikinci kez gümüş madalya kazandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    10 tekne daha Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı - Açık denizde diğer ülkelerden katılacak filolar birleşecek
    Genel

    Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi
    Genel

    Batman'da bir araca silahlı saldırı: Anne, baba ve 2 çocuğu öldü
    Genel

    Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.