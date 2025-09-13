"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze’ye hareketi 13 Eylül'e ertelendi

13 Eylül 2025, Cumartesi 10:28
Tunus'tan Küresel Sumud Filosu'na katılacak tekneler, ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentine hareket etmeye başladı.

Mağrip Sumud Konvoyu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tunus'tan Küresel Sumud Filosu'na katılacak teknelerin başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarından ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentine hareket etmeye başladıkları duyuruldu.

Sidi Busaid Limanı'ndan ayrılan ilk teknenin görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "İlk teknemiz yola çıktı, diğer teknelerimiz de peşi sıra Binzert'e doğru yola çıkıyor." ifadelerine yer verildi.

Mağrip Sumud Filosu'na ait 23 teknenin çıkışında gecikmeler yaşandığı duyurulmuştu

Sidi Busaid Limanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mağrip Sumud Konvoyu Yürütme Kurulu Üyesi Gassan el-Henşiri, İspanya’dan 31 Ağustos’ta kalkan ve 7 Eylül’de Tunus’a ulaşan 22 tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu’na katılmak üzere Sidi Busaid Limanından ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana gitmek isteyen Mağrip Sumud Filosu'na ait 23 teknenin çıkışında gecikmeler yaşandığını belirtmişti.

İspanya’dan gelen teknelerin dün itibariyle Tunus’tan Binzert kentine ulaşmalarının tamamlandığını belirten Henşiri, “İspanya’dan gelen teknelerin Tunus’a girişinde yetkililer çok kolaylık sağladı. Buna rağmen hala anlaşılmaz bir şekilde, sebepsiz gecikmeler yaşıyoruz. Sanki bir şeyler engelleniyor ama nedenini bilmiyoruz. Teknelerin neden burada bekletildiğini anlamıyoruz, açıklama bekliyoruz. Bir an önce Binzert'te bizi bekleyen teknelere katılıp Gazze'ye doğru yola çıkmak istiyoruz.” demişti.

Tüm baskı ve engellemelere rağmen gemilere bineceklerini ve Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Binzert’e doğru yola çıkacaklarını vurgulayan Henşiri, “Mağrip Sumud Konvoyu 23 tekneden oluşuyor, teknelerin bir kısmı burada bir kısmı da Gammart Limanı'nda (Başkent Tunus’ta). Filoda 72 Tunuslu, 32 Cezayirli, 20’nin üzerinde Faslı ile Moritanya, Kuveyt ve Bahreyn’den de katılımcılar yer alıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Herşiri, filo katılımcılarının arasında, doktorlar, sanatçılar, yazar ve kanaat önderleri olduğunu kaydetmişti.

Basın toplantısının ardından filo katılımcıları teknelere binmeye başlamıştı.

Küresel Sumud Filosunun Tunus’tan çıkışı yarına ertelendi

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan ve Tunus’taki Sidi Busaid Limanı'na gelen tekneler ile Tunus’tan filoya katılacak teknelerden hazır olanlardan 2'si ülkenin kuzeyinde bulunan Binzert Limanı'na geldi. Kötü hava şartlarından dolayı Gazze’ye hareket 13 Eylül Cumartesi günü öğleden sonraya ertelendi.” ifadelerini kullanmıştı.

Bucuma, başkent Tunus’taki Sidi Busaid Limanı'nda kalan teknelerin de 13 Eylül’de Gazze’ye hareketten önce Binzert'e ulaşmalarının beklendiğini kaydetmişti.

İspanya’dan başkent Tunus’a gelen tekneler ise, bir hafta başkentte kaldıktan sonra 11 Eylül Perşembe gecesi Binzert kentine ulaşmıştı.

Öte yandan, Tunus'taki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Küresel Sumud Filosu'na 50’ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

AA

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel Sumud Filosu'nun Gazze’ye hareketi 13 Eylül'e ertelendi

    Ümraniye'de İETT otobüsü yandı

    Rusya'nın doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem

    Basına baskı tam gaz

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Darbelerin panzehiri tam demokrasi

    Yargı kararlarının ekonomik maliyeti de hesaplanmalı

    Dışişleri Bakanı Fidan: AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz

    Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Artık bu kısır döngüyü kırmak zorundayız

    Özel: Demokratlar birlikte direnmeli

    Aile tahrip ediliyor

    Avrupalı 158 siyasetçiden hükümetlere çağrı: 'Küresel Sumud Filosu'nu koruyun!

    Nepal'deki protestolarda ölü sayısı 51'e yükseldi

    1 milyon kişinin tehciri DSÖ'yü dehşete düşürdü

    İzleri hâlâ silinmedi - 12 Eylül münafıkâne darbesinin 45.yıl dönümü

    Edirne'deki Göl Baba sulak alanı adeta vahaya döndü

    Polonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larına "hata olmuş olabilir" dedi

    Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddeden 6 askere hapis cezası

    "Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldı"

    206 Japon milletvekilinden hükümete 'Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Artık bu kısır döngüyü kırmak zorundayız
    Genel

    Basına baskı tam gaz
    Genel

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Darbelerin panzehiri tam demokrasi
    Genel

    Bediüzzaman'ın Talebelerinden Mahmut Çalışkan’ı rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    Yargı kararlarının ekonomik maliyeti de hesaplanmalı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ölümü sevdiren Yazar: Selim Gündüzalp
    Genel

    Dışişleri Bakanı Fidan: AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz
    Genel

    Rusya'nın doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.