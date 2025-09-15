Milli Takım Avrupa ikincisi oldu; ikinci kez gümüş madalya kazandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu.

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı. A Milli Takım, EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5'iyle başladı.

Turnuvada Türkiye ile 8'de 8 yapan iki takımdan biri olan Almanya ise Schröder, Obst, Bonga, Theis ve Wagner 5'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmaya çok etkili başlayan A Milli Takım, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-2. Bonga ve Wagner ile bulduğu sayılarla toparlanan Almanya, 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 16-19. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı skor üretti ve Almanya, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Türkiye, savunma ribaundu almakta zorlanırken, Almanya Lo'nun yönlendirdiği hücumlardan kaydettiği basketlerle 12. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 22-28. Almanya'ya 8-0'lık seriyle yanıt veren milliler, 14. dakikada öne geçti: 30-28. Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren ve farkı açan A Milli Takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

Milliler, iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından skor ürettiği üçüncü periyodu 67-66 önde tamamladı.

Ay-yıldızlıların bir ara 6 sayılık üstünlük yakaladığı karşılaşmanın dördüncü ve son çeyreğinde dış atışlardan çok kritik basketler bulan Almanya, 37. dakikada öne geçti: 76-77. Kalan dakikalar büyük bir heyecana sahne oldu. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği bu bölümde Almanya, Schröder'in basketiyle son 18 saniyeye 86-83 önde girdi. Kalan bölümü daha iyi oynayan Almanya, karşılaşmayı 88-83 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

İkinci kez gümüş madalya aldı

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyasını kazandı.

Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

Almanya'nın ikinci şampiyonluğu

Almanya Milli Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın ardından 2025 Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

EuroBasket 2025'te "9'da 9" yapan Almanya, turnuvada 1993'ün ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Final kapalı gişe

Arena Riga'daki Türkiye-Almanya finali, kapalı gişe oynandı.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük takımının belli olduğu karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi takip etti.

Karşılaşmayı izlemek için Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen birçok Türk taraftar, tribündeki yerini aldı.

EuroBasket 2025 şampiyonu Almanya kupasını aldı

Arena Riga'daki EuroBasket 2025 finalinin ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Törende ilk olarak Avrupa ikincisi A Milli Takım'ın oyuncularına ve başantrenör Ergin Ataman'a gümüş madalyaları verildi.

Ardından Avrupa şampiyonu Almanya'da oyunculara ve teknik ekibe altın madalyaları takdim edildi.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, şampiyonluk kupasını Almanya'nın kaptanı Dennis Schröder'e verdi. Schröder, takım arkadaşlarıyla kupayı havaya kaldırdı.

EuroBasket 2025'in MVP'si Schröder

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne, Almanya'nın kaptanı Dennis Schröder, layık görüldü.

Schröder'e ödülünü EuroBasket 2025'in elçisi eski İspanyol basketbolcu Rudy Fernandez verdi.

Dennis Schröder, turnuvada oynadığı 9 maçta 20,3 sayı, 7,2 asist ve 3,4 ribauntluk performans sergiledi.

31 yaşındaki oyun kurucu, final maçında da 19 sayı kaydetti.

Schröder, Almanya'nın şampiyonluğa ulaştığı 2023 Dünya Kupası'nın da MVP'si seçilmişti.

Alperen Şengün, turnuvanın "En iyi 5"inde

Milli basketbolcu Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in "En iyi 5"ine seçildi.

Turnuvanın en iyi 5 oyuncusu arasında Alperen'in yanı sıra Almanya'dan Schröder ile Franz Wagner, Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo ve Slovenya'dan Luka Doncic, yer aldı.

Alperen, şampiyonada oynadığı 9 maçta 21,6 sayı, 10,1 ribaunt ve 6,6 asist ortalamasıyla oynadı.

Ergin Ataman, "En Değerli Başantrenörü" seçildi

Şampiyonaya akredite olan basın mensuplarının oylamasında Ataman, EuroBasket 2025'in en değerli başantrenörü seçildi.

Turnuvada "En İyi Savunma Oyuncusu" ödülü, şampiyon Almanya'dan Isaac Bonga'ya verildi. "Yükselen Yıldız" ödülünün sahibi ise Finlandiya'dan Miikka Muurinen oldu.

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi İkinci 5"e adını yazdırdı. Takımda, 30 yaşındaki milli oyuncunun yanı sıra Jordan Loyd (Polonya), Deni Avdija (İsrail), Lauri Markkanen (Finlandiya) ve Nikola Jokic (Sırbistan) yer aldı.