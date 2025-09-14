Aile Hutbesi rahatsız etti

Ailenin korunmasını esas alan, meşru nikâhı teşvik eden, müstehcenlik ve teşhire karşı çıkan, cinsî sapkınlıkları eleştiren cuma hutbeleri bazı kesimleri rahatsız etti.

Sığınağımız aile

Aile tahrip ediliyor

Aile, inanç değerleriyle korunur

Tesettürsüzlük, ailede sadakat ve emniyeti bozar

İlk aile Cennet’te kuruldu

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son hutbelerini eleştirdi. EŞİK, Diyanetin 1 Ağustos’ta kadınların kılık kıyafetine müdahale, 15 Ağustos’ta miras konusunda kadınlara “yarı payı kabullenin”, 12 Eylül hutbesinde ise aile kurumunu öne çıkararak kadınları hedef alan söylemlerinin sürdüğünü belirtti.

EŞİK’ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hutbede aileye yönelik en büyük tehditler ‘fıtrata aykırı sapkınlıkların ve nikahsız birlikteliklerin normalleştirilmesi; çıplaklık ve teşhircilik ile zinanın teşvik edilmesi; boşanmaların sıradan, öfke ve şiddetin olağan, alkol, kumar ve madde bağımlılığının normal gösterilmesi’ olarak sıralanmış. Hutbeye göre aileyi hedef alan bu tehditlerin kaynağı ise aileyi hedef alan bazı mihraklar, küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçler.”

Diyanet kendi sınırına çekilsin

Açıklama, “Diyanet İşleri Başkanlığı derhal Anayasa ve yasal sınırlarına çekilmeli, kadınların haklarını hedef alan hutbelerden vazgeçmelidir. Siyasî iktidar, Diyanet’i kadınların en temel haklarını gaspa kışkırtan bir aparat olarak kullanmayı bırakmalıdır. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi dün olduğu gibi bugün de sürecektir.” sözleriyle son buldu.