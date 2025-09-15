Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Öncekiler de peygamberlerine karşı hileler kurmuşlardı. Derken Allah’ın emri, onların binalarına, temellerinden erişti de tavanları tepelerine göçtü. Nahl Suresi: 26 HADİS: Hak ve hakikatin peşinde olmak, garip ve yalnız kalmak demektir.

Camiü’s-Sağir, No: 2576

