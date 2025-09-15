"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

15 Eylül 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Öncekiler de peygamberlerine karşı hileler kurmuşlardı. Derken Allah’ın emri, onların binalarına, temellerinden erişti de tavanları tepelerine göçtü.

Nahl Suresi: 26

HADİS:

Hak ve hakikatin peşinde olmak, garip ve yalnız kalmak demektir.

Camiü’s-Sağir, No: 2576

