Risale-i Nur eğitim modeli geleceğe ışık tutuyor

Yeni Asya Umumî Meşveret Eğitim Komisyonu (UMEK) tarafından düzenlenen Genişletilmiş Eğitim Toplantısı, çok sayıda eğitimci ve vakıf temsilcisinin katılımıyla 5-6 Eylül’de Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Şanlıurfa - Yeni Asya

Yeni Asya Umumî Meşveret Eğitim Komisyonu (UMEK) tarafından düzenlenen Genişletilmiş Eğitim Toplantılarının Şanlıurfa ayağı 5-6 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Batman, İdil, Birecik, Cizre ve Diyarbakır’dan gelen eğitim sorumluları, vakıf temsilcileri ve il eğitim sekreterlerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, hem kurumsal, hem de fikrî derinliğiyle dikkat çekti. Toplantı geniş katılımlı ve istifadeli geçti.

Risale-i Nur eğitim modeli masaya yatırıldı

Toplantı, 5 Eylül akşamı Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nda, Adana’dan Süleyman Uçar’ın okuduğu “Adalet-i Mahza” dersiyle başladı. İkinci ders ise Cizre’den Fikret Aşkın tarafından, Emirdağ Lâhikası’ndan metinlerle icra edildi. 6 Eylül Cumartesi sabahı kahvaltı ile başlayarak, sunum ve müzakerelerle devam etti. Yoğun bir program dahilinde ilerleyen oturumlarda, Risale-i Nur eğitim modelinin temel taşları masaya yatırıldı.

Program akışı

“Eğitim Merkezi ve Vakıflık Müessesi” sunumuyla Mahmut Kaya, vakıf ruhunun eğitimdeki merkezî önemine dikkat çekti. “Müdebbir Eğitimi & İntibak Programı” başlığını Muhammed Yusuf Akbaş sundu. Yeni dönem eğitimcilerinin yetiştirilmesine yönelik metodolojiler paylaştı. Abdurrahman Tan, “Müfredat/Modül Çalışması ve Önemi” konusunu anlatarak, sistemli ve ölçülebilir bir eğitimin esaslarını aktardı. “Dershane Hayatı ve Önemi”ni Said Yetim’in, “Talebe Hizmetleri ve Önemi”ni Sabahattin Farisoğlu’nun ve “Okuma Programları ve Önemi”ni de Sebahattin Yaşar’ın sunumlarıyla dinleyen katılımcılar, her bir oturumun ardından yapılan 30’ar dakikalık müzakere bölümlerinde fikirlerini ve tecrübelerini paylaşma imkânı buldu.

Toplumsal ve ferdî eğitim

Toplantı, Risale-i Nur’un sadece ferdî bir tefekkür kaynağı olmadığını, aynı zamanda köklü bir toplumsal eğitim modeli sunduğunu bir kez daha gösterdi. Talebeyi merkeze alan, araştırmayı teşvik eden, meşveret ve şûrâyı bir yöntem haline getiren bu model; imanî, ahlâkî ve içtimaî hayatı bir bütün olarak ele alıyor. Bu yaklaşım, demokratik, sorumluluk sahibi ve hür düşünen fertler yetiştirerek, sağlıklı bir toplumun temellerini de eğitimin içine yerleştiriyor.

Dünyada eğitim modellerinin tartışıldığı bu dönemde, Risale-i Nur’un insan merkezli, şûrâya dayalı ve değerlerle harmanlanmış bu eğitim sistemi, ilham verici bir emsal olarak öne çıkıyor. Yeni Asya’nın gündeminde daima canlı tutulan hürriyet, demokrasi ve meşveret ilkeleriyle birebir örtüşen bu model, gençler için bir ufuk, toplum için ise kalıcı bir değerler eğitimi vaat ediyor.

Donanımlı nesiller hedefleniyor

Risale-i Nur eğitim modeli, nihaî hedef olarak sadece “bilgi sahibi” fertler değil, “hakikatlerin şahidi” olan insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Ferdî kabiliyetleri keşfeden, araştıran, meşveretle kolektif aklı işleten, şûrâ ile en isabetli kararlara ulaşan; dolayısıyla hem kendisine hem de içinde yaşadığı topluma faydalı, hür, sorumluluk sahibi ve donanımlı nesillerin inşasına odaklanır.

Eğitim dünyasına ilham olacak

İcra edilen bu verimli program, bu yüksek idealin ne denli umut vaat edici bir şekilde hayata geçirilebileceğinin canlı bir delili. Bu tecrübenin, ülkemizin eğitim camiasına ilham verecek zenginlikte olduğu âşikâr. Eğitim camiamızın bu modelden öncelikli olarak istifade etmesi, gelecek nesiller adına atılmış çok kıymetli bir adım olacaktır.

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.