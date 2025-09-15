Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele konusunda Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verirken, bu ülkeye ait deniz unsurlarına yeni saldırılar düzenleyebileceklerinin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Trump, New York'tan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Karayipler'de ABD ile Venezuela arasında gerginliğe neden olan ve "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" için bölgeye gönderildiği belirtilen Amerikan donanma unsurlarının görevlerine devam edeceğini belirtti.

"Venezuela'dan çok fazla uyuşturucu geliyor. Çok fazla tren de Aragua çete üyesi geliyor. Dışarı çıkmaya çalışıyorlar ama biz onları sınırda başarıyla durduruyoruz." diyen Trump, hem uyuşturucu hem de çetelerle mücadele için bu önlemleri aldıklarını savundu.

"Venezuela'ya daha fazla saldırı bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Trump, bu konuda Karayipler'de uyuşturucu bağlantılı tekneleri tespit ettikçe saldırılara devam edeceklerinin mesajını verdi.

Venezuela'nın "balıkçı teknesi" olduğunu iddia ettiği teknenin, uyuşturucu taşıyan bir tekne olduğunu bildiklerini savunan Trump, bu gemi ile ilgili tüm istihbarata sahip olduklarını belirtti.

ABD Başkanı, Venezuela'ya doğrudan saldırı ihtimali konusunda ise net bir değerlendirme yapmadı.

Trump'tan Netanyahu'ya "Katar konusunda daha dikkatli olması" gerektiği mesajı

Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya nasıl bir mesajının olduğuna ilişkin soruya, "(Katar'la ilgili) Çok dikkatli olmalılar. Hamas konusunda bir şeyler yapmalılar; ancak Katar, ABD'nin büyük bir müttefikidir. Bu yüzden İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı. Bir yere saldırdığımızda dikkatli olmalısınız." yanıtını verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, yaptığı görüşmede çok harika bir insan olduğunu söylediğini belirten Trump, "Daha iyi halkla ilişkiler kurmaları gerektiğini söyledim çünkü halkla ilişkiler konusunda pek de başarılı değiller. İnsanlar onlar hakkında kötü konuşuyor ama konuşmamalılar." yorumunu yaptı.

Katar'ın yanında olduklarını mesajının altını çizen ABD Başkanı, Doha'nın Washington için "harika" bir müttefik olduğunu ve bu ülkeyle ilişkilerini çok iyi bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Trump, "Bakın, biz onların yanındayız. Onlar harika bir müttefik. Her şeyin tam ortasında oldukları için çok zor bir hayat sürüyorlar ama onlar ABD için harika müttefikler." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'ya "Rusya'dan petrol almayın" çağrısı

NATO'nun Rusya'ya yaptırım uygulaması konusunda, "Onlar işlerini yapmıyorlar. NATO bir araya gelmeli. Avrupa bir araya gelmeli." değerlendirmesinde bulunan Trump, Avrupa ülkelerinin halen Rusya'dan petrol almaya devam ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı, Avrupa ülkelerine, "Avrupa ülkeleri benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum. Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı harekete geçmeye hazır olduğunu kaydeden Trump, Avrupa ülkelerinin de benzer bir politika ile hareket etmesi gerektiğini savundu.

Avrupa ülkelerinin şu anda sadece konuştuklarını ancak harekete geçmediklerini öne süren Trump, "Biz Rusya'dan petrol almıyoruz. Onlar ise Rusya'dan çok fazla petrol alıyorlar. Anlaşma bu değildi." dedi.

Trump, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinden çok nefret ettikleri için halen "olası barış anlaşması" için masaya oturmadığını ve bundan memnun olmadığını sözlerine ekledi.