Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle mağlup etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

10. dakikada orta alanda topla buluşan Talisca, ceza sahası önüne gelip iki rakibinden sıyrıldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Onana iyi yer tutarak gole izin vermedi.

11. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, sol kanattan atağa katılan Oleigbe'de kaldı.

Bu oyuncunun ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Ozan Ergün, Onuachu'nun faul yaptığına hükmederek golü iptal etti.

19. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyip, Okay Yokuşlu'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti, oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

28. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Onana uzanarak gole izin vermedi.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden pasında, kale sahası önünde müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Fred'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı önünden şutunda kaleciden dönen topu Szymanski kaptı. Polonyalı futbolcunun tamamlamak istediği pozisyonda top Onana'ya çarpıp En-Nesyri'nin önünde kaldı. Faslı golcü, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin şutunda kaleci Onana'dan dönen topu En-Nesyri tamamladı. Meşin yuvarlak önce üst direğe, ardından kale çizgisine çarparak oyun alanına geri geldi.

65. dakikada Fred'in pasında soldan atağa katılan Archie Brown topla buluştu. Bu futbolcu ceza sahası önü sol çaprazından sert vurdu ancak meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta çıktı.

82. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Bartuğ Elmaz, ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye yerden gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda savunmaya çarpan ve sonrasında direkten dönen topu kaleci Onana topu kontrol etti.

87. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Visca, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.

Fenerbahçe, müsabakayı 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçında galibiyet elde etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçında galibiyet elde etti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, kapanan rakibi karşısında net pozisyon üretmekte zorlandı. Trabzonspor, 19. dakikada Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca Fenerbahçe baskısını daha da artırdı. Söz konusu baskı karşısında savunmada iyi direnç gösteren konuk ekip, net pozisyon vermedi. Sarı-lacivertliler, aradığı golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri'nin ayağından buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında topun hakimiyetini elinde bulunduran sarı-lacivertliler, fazla pozisyon bulamadığı karşılaşmada sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 4 maç sonunda puanını 10'a yükseltti.

Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü

Trabzonspor'un Paul Onuachu ile kaydettiği gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Maçın 11. dakikasında gelişen atakta Onuachu'nun golüyle konuk ekip öne geçerken hakem Ozan Ergün, orta noktayı işaret etti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu incelemeye giden Ergün, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Asensio ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 83. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.

En-Nesyri 3. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 3. golünü kaydetti.

Ligde Göztepe ve Kocaelispor maçlarını boş geçen 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında takımına 2 golle katkı sağlamıştı.

Trabzonspor karşısında da takımının tek golünü kaydeden En-Nesyri, ligde üst üste 2 hafta gol atarken, gol sayısını 3'e taşıdı.

Okay Yokuşlu VAR'dan atıldı

Trabzonsporlu oyuncu Okay Yokuşlu, VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın 17. dakikasında yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahalede bulunan Okay, maçın hakeminden sarı kart gördü.

VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye giden hakem Ozan Ergün, Okay'a 19. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören, hakem kararlarını eleştirdi

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 1-0 kaybettiği maçın ardından hakem kararları hakkında eleştiride bulundu.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un maçta golünün iptal edildiğini belirterek, "Sahada kazanmak mümkün değil, yazıklar olsun. Onuachu tam olarak nasıl sıçramalı? Onuachu'nun her açıdan tertemiz olan golünün VAR müdahalesiyle ve hakem oyunlarıyla iptal edilmesi, Türk futbolunda adaletin olmadığının en açık kanıtıdır. Faulün olmadığı bir pozisyona masa başında faul üretilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonuna da (TFF) eleştirilerde bulunan Ören, şunları kaydetti:

"MHK ve TFF'yi bir kez daha adalete, tarafsızlığa ve sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Futbol, milyonların emeği ve alın teridir, masa başında alınan kararlarla kirletilemez. Adalet herkes için elzemdir. Artık yeter. Tuzu kokutmayın, taraf tutmayın. Sahadaki emeğe, alın terine saygı duyun."

Fatih Tekke: "Kaybettiğimiz için üzgünüm, 3 puan kaybettik ama çok daha değerli şeyler kazandık"

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, hakem kararlarının maçı etkilediğini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, maçın iptal edilen gol kararıyla kendi açısından bittiğini belirtti.

Maçta 3 puan kaybettiklerini ama çok daha değerli şeyler kazandıklarını vurgulayan Tekke, "Maç iptal edilen gole kadardı. Her şey istediğimiz gibiydi. Kaybettiğimiz için üzgünüm, 3 puan kaybettik ama çok daha değerli şeyler kazandık. Oyuncularımın ayağına sağlık. Oyun üzerine birileri bir şey konuşacak mı? Hep aynı konuları mı konuşacağız? Ne oluyor 5. hafta ve 5 puan gerideyiz. Biz diğerleri gibi rahat değiliz, bizim koşullarımız çok daha zor. Bir şeyler yapmak isteyen, oyun üzerine bir şeyler yapmak isteyen bir takım var ve bu saygıyı hak etmiyor mu yani?" ifadelerini kullandı.

Mücadeleye devam edeceklerini aktaran Tekke, şöyle devam etti:

"15 gündür ben neye çalışıyorum. Kimin ne dediğinden ziyade bu da 2 gün konuşulacak, 4. gün kimse bir şey konuşmayacak. Türkiye'de cesur ve dürüst insanlar bazı şeyleri söylemeli, değişmeliler. Birileri yenip birileri yenilecek sorun o değil, sorun güvenli alanda mısınız, değil misiniz? Bu ülke futbolu sorunu değil mi? Birbirine inanmayan camialar. Adalet bize, bu topraklardaki insanlara bu kadar mı uzak? Birinci önceliğimiz adalet değil mi? İnşallah düzelir. Takımım çok ciddi emek sarf etti. Mücadelemize devam edeceğiz. Bugün kazanımlarımız daha fazla ama tabii üzgün ve kızgınız. Golü atana kadar yeni hocanın kafamızda bıraktığı soru işaretleri vardı. Top bizdeyken ki durumları kendi lehine çevirmeye çalışacak diye düşünmüştüm. 3 günde takımına yeni bir şablon, oyun anlayışı gibi detaylarla uğraşacağını düşünmedim. Duran top tekrarlarını düşünmüştüm, onlara da iyi önlem aldık. İlk amacım Fenerbahçe yön değiştirmesi çok yavaş, dolayısıyla onları yavaşlatmak ilk hedefimdi. İkinci planım, son 5-10 dakika yapabildik daha önce planlamıştım bunu. Oyun olarak burada belki de 30 yıldır galip gelemiyoruz. Bunun sebepleri var ama bugün oyun ve plan olarak her şeyde çok iyi hazırlanmış bir Trabzonspor vardı. En kolay kazanabileceğimiz Fenerbahçe maçlarından biriydi ama nasip olmadı."

Hakemlerin iyi insan olması gerektiğini dile getiren Tekke, şunları kaydetti:

"En sıkıştığım noktada kullanacağım cümle şöyleydi. İnşallah bir daha söylemem. Bu söyleyeceğimle dalga da geçebilecekler. Hakemler önce iyi insan nasıl olmalıyla ilgili bu toprakların kendine ait öz değerleriyle harmanlanması birinci kural olması lazım. Hakem, hekim, hakim hepsi aynı kökten geliyor. Hepsi birilerinin hayatına ciddi etki ediyor. Oradaki adalet kavramı çok önemli. Hakemler iyi insan olmalılar. İyi insan olma problemi var. Kurallar, bize anlattılar kuralları. Kurallarda bir problem yok, kuralların işleyişinde problem var. Orada insani özelliklere sahip olmanız lazım, adalet ve merhamet çok önemli. Hakem iyi insan değilse konuşulacak hiçbir şey yok."

Risk alacakları anları doğru belirlediklerinin altını çizen Tekke, "Kırmızı kartı sordunuz, kırmızı kart gözüküyor orada problem yok. Gözümüzün önünde taç oluyor. Taç bana, o taçtan bir şey olmaz diye düşünüyor hakem. Tüm oyunun seyri değişebilir. Hata yaparsın doğru da VAR var. Onana büyük isim geldi. Gelen herkese aynı şeyi söyledik. Kafama göre oynamak istiyorum diye bir şey yok. Taktiksel disiplin olmazsa benim burada işim yok. Tekrarı bekleyen bir insanım. Kafamdaki planın oyunculara uygunluğu tartışılabilir ama disiplin olmadan ben bu işi yapamam." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'yi 4'lü beklediklerini de anlatan Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncularından herhangi bir set hücumu isteme zamanı yoktu hocanın. Hattın önünde 5-6 olabiliyorlar. Merkezden kazanıp hızlı hücuma çalışmıştık dedik ve bulduk. Her şey istediğimiz gibi oldu. Zubkov 2. yarı oranın oyuncusu değil, Ozan da oranın oyuncusu değil. Ozan yerleşik savunmada sağ stoper oluyordu. İlk defa oynadı ve bence başarılı oldu. Karşılama ve beklemeyi çalıştık."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: "Maç sırasında bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük"

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, sarı-lacivertlilere karşı oynadıkları maçta takımı sahadan çekmeyi düşündüklerini söyledi.

Ertuğrul Doğan, Chobani Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç sırasında çok şey düşündüğünü dile getiren Doğan, "Biraz önce soyunma odasına indim. Takımı ve hocayı mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. Trabzonspor, bugün sahada düzgün şekilde ahlak çerçevesinde mücadelesini verdi. Aslında iki takım oyuncuları da mücadelesini verdi. Onların oyuncuları da bizim oyuncularımız da kendi takımları için ellerinden gelen mücadeleyi verdi. Daha önce buna benzer şeyler yaşandı. Buna benzer açıklamaları daha önce de yaptım. İptal edilen gol var. Akla mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler bunu neye dayanarak veriyorlar, nasıl yapıyorlar anlamak çok zor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını saygı çerçevesinde sürdürmek istediğini belirten Doğan, "Trabzonspor'un hayatı hep mücadeleyle geçmiştir. Maç sırasında bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Maçtan sonra dedim ki 'Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa edeyim. Gideyim çok farklı konuşayım'. Şu an farklı bir koltuğu da temsil ediyorum. Orada çok değerli başkanlar var. Konuşmalarımı, onlara da saygı çerçevesinde yapmam gerekiyor. Takımı çekmenin Trabzonspor'a daha fazla zararı var. Kulüpler Birliği'nden istifa etmeyi düşündük ama orada teveccüh gösteren arkadaşlara da büyük saygısızlık olur." diye konuştu.

Trabzonspor camiasıyla uğraşılmaması gerektiğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Tüm takımlarla, özellikle Anadolu takımlarıyla bu mücadeleyi çok daha sert vereceğimizi açık açık söylüyorum. Biz, gerektiği yerde, gerektiği şekilde gerekeni yaparız. Bu artık boğazıma kadar geldi. Kimsenin Trabzonspor'un mücadelesini bir insanın inisiyatifiyle birlikte bunları yapma hakkı yok. Camia, buna izin vermez. Bu durum, Trabzonspor camiasının konusudur. Camia da gerekeni yapar. Herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyorum."

Domenico Tedesco: "Daha hızlı ve çabuk oynamamız gerekiyor"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, hızlı oynamaları gerektiğini söyledi.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, maça çok gergin başladıklarını dile getirdi.

Çok fazla top kaybettiklerini aktaran Tedesco, "Daha hızlı ve çabuk oynamamız gerekiyor. 1 gün savunma, 1 gün ofans, 1,5 gün duran top çalıştık. 1 numarada önemli olan maçın sonucuydu. İkincisi de oyuncuların gösterdiklerimi çalışmasıydı. 29'a 1'di şutlar. 11'e 10 oynandı maç ama bazen zordur. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. 2. golü atmak çok önemli. Yoksa rakip inanmaya devam ediyor, kaybedecek bir şeyleri olmuyor." ifadelerini kullandı.

Duran toplar konusunda daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Siz ne kadar iyi yaparsanız yapın bazen rakip çok iyi savunabilir. Bugün kazandık ama Trabzonspor çok iyi bir takım. Onuachu'yu durdurması, savunması hiç kolay değil. Savunmamız o noktada iyi iş çıkardı. 10 korner atışından 1 gol bulsaydık güzel olurdu ama duran topta atılan goller sadece bize bağlı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çok çalışmaları gerektiğini anlatan 40 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Bu takımın çok iyi potansiyeli var ama buna ne kadar uzak ya da yakın bilmiyorum. Szymanski kendisini rahat hissediyor. 8, 10 ve kanat oynatabiliyorum. Nerde oynarsa oynasın hatlar arasında topla buluşmayı seviyor, arkaya koşular atabiliyor. Onu kaleye yaklaştırmak istiyoruz. Bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Asensio son maçını mayıs sonunda oynamıştı. İdmanla maçın şiddeti aynı olmuyor. Maç temposu çok farklı oluyor ama yavaş yavaş onu istediğimiz tempoya getireceğiz. Onun daha hazır olmasına takım olarak ihtiyacımız var ama asla onu riske etmeyeceğiz. Onu korumak istiyoruz. Kendisi iyi insan ve futbolcu olarak ilerde ondan keyif alacağız."

Samandıra'da kalmaya devam edeceklerini aktaran Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Stadyum harikaydı, taraftarlar süperdi ve hakemler çok iyiydi. Maçtan önce konuştuk, çok sıcak kanlılardı. Süper Lig'de ilk maçımdı ama daha önce Süper Lig maçlarını izlemiştim. Dışardan insanlar fikir sahibi olabiliyor ama takımları bilmiyorlar. Burada iyi takımlar var, güzel atmosfer var. Bugün harikaydı, bunu sonuçtan bağımsız söylüyorum. Sebastian Szymanski geçmişte ne oldu bilmiyorum ama ben 11'e koyarken benim için normaldi. Saha içinde çok iyi şeyler yapabilen bir oyuncu, eskiden de tanıyorum. Hakemler çok iyi iş çıkardı. Tüm bu atmosfere rağmen ellerinden geleni yaptılar. Golden önceki faul net bir fauldü. Hakemler için bu tarz durumlar çok kolay olmayabiliyor ama bence hakemler çok iyiydi. Atmosferi umursamadan karar verdiler."

"Bundan sonra da temennimiz her maçta takımımızın aynı performansı göstermesi"

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, takımın performansından memnun kaldıklarını belirtti.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belgü, kendileri adına güzel bir akşamı geride bıraktıklarını söyledi.

Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Belgü, futbolcuları ve teknik ekibi kutladı.

Teknik ekibin kısa süre içinde takımda etkisini gösterdiğinin altını çizen Hulusi Belgü, "Fenerbahçe bugün yüzde 73'le oynadı, hep önde bastı. Bundan sonra da temennimiz her maçta takımımızın aynı performansı göstermesi. Burada önemli hususlardan birisi, hakemin ikinci yarıda ilginç şekilde taraf değiştirmesi, daha doğrusu tarafsızlığını yitirmesi oldu. Herhalde Trabzonspor'un hakemle ilgili yaptığı paylaşımdan etkilendiler diye düşünüyorum. Bizim bir golümüz verilmedi, çok net bir gol, hepimiz de bunu gördük. Ama bununla ilgili fazla konuşacak değiliz." ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımla ilgili açıklamalarda bulunan Hulusi Belgü, şunları kaydetti:

"Gelelim Trabzon Belediye Başkanı'na. Trabzonspor Başkanı'nın neler söylediğini bilmiyorum ama maç oynanırken Trabzon Belediye Başkanı, abuk sabuk bir paylaşım yapıp Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır. Bunların hepsi, siyasi bir yer edinmek için, bir belediye başkanının şehrinden oy toplamak için yaptığı bir manipülasyondur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımız gerekli işlemleri yapacak. Fenerbahçe Kulübü olarak da bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız, bu terbiyesizlikler öyle klavye başında yapılmaz, neyin ne olduğunu kendisine net bir şekilde göstereceğiz. Hepimiz farklı partileri tutuyoruz, ne olursa olsun kendi partisine zarardır bu. Aklı selim, sporda dostluğu ön plana çıkaran açıklamalar yapmaları lazım. Ama böyle garip açıklamalarla Türk futboluna zarar veriyorlar."

"MHK'nin mutlaka kendini gözden geçirmesi lazım"

Trabzonspor'un attığı golden önce net bir faul olduğunu söyleyen Hulusi Belgü, bordo-mavili rakiplerinin maçta çok etkili olmadığının da altını çizdi.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda net bir golünün verilmediğini vurgulayan Belgü, "Biz hep rakip sahada oynadık. Bizim verilmeyen golümüz tartışmaya açık. Net şekilde çizgiyi geçtiği görülüyor. Ama VAR hakemleri demek ki görememişler. Nihayetinde bütün hakemlerin biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şampiyonluk yarışındaki rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor. 2 senedir bunu gündeme getiriyoruz. Bizim de ilginç şekilde rakiplerimizin kartları verilmiyor. Futbol federasyonu bu konuyla ilgilenmeli. Biz de gidip kendileriyle görüşeceğiz. Zaten görüşüyoruz, rahatsızlıklarımızı söylüyoruz. MHK'nin mutlaka kendini gözden geçirmesi lazım. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyor. Bugünkü orta hakemin de VAR hakeminin de çok fazla deneyimi yoktu. Hatalara bizim söyleyecek bir lafımız yok, hata yapılabilir ama bilinçli yapılan şeyler gözümüzden kaçmıyor." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki gerginliğin son bulup bulmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Belgü, şöyle konuştu:

"Net bir şekilde gözüküyor ki bazı şeyler unutulmuyor. Fenerbahçe'nin 2010-2011 kupasını hala unutamıyorlar. Aykut Kocaman'ın attığı golle şampiyonluğu almamızı hala unutamıyorlar. Bunları unutmamaya devam etsinler. Ben itidalli konuşmaya çalışıyorum ama bizi zorlamasınlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia, bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Biz her durumda, her vaziyette burada da oynarız, Trabzon'da da oynarız. Sahaya yüreğimizi koyarız, kimseden de korkumuz yok."

Göreve gelen teknik direktör Domenico Tedesco'nun oynattığı futbolla ilgili de açıklamalarda bulunan Belgü, "İlk maç bu ama yapılan ön alan baskısını çok beğendim. 11'e 11 iken de iyi baskı oldu. Rakip 10 kişi kalınca 'Eyvah' dedik. Rakip 10 kişi kaldığı zaman bizim için işler genelde iyi gitmiyor. Ama burada gayet kontrollü ve iyi oynadık. Trabzonspor da ikinci yarıya akılcı bir planla çıktı. Bizi biraz uyuttular açıkçası. Daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz tam randıman vermeye başlayınca Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon olarak göreceğimize inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.