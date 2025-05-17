KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin süreci tüm güçleriyle desteklediklerini belirterek, bölgenin tamamının karşı karşıya kaldığı problemlerden kurtulması temennisinde bulundu.

Tüm bölgenin barışa, diyaloğa ve uzlaşıya doğru gitmesi dileğinde bulunan Barzani, şunları kaydetti: “Tüm taraflar için iyi olanın ne olduğuna bakalım. Artık işbirliği ve uyum siyasetini takip edelim. Her zaman için şunu söylemek lazım, eğer bir sorunun çözümü için barışçıl yollar varsa, barış yolu varsa savaş yolunun tercih edilmesi ihanettir.” AA

Okunma Sayısı: 556

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.