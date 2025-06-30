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30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

'İran'a hiçbir şey teklif etmedim'

30 Haziran 2025, Pazartesi 12:59
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılardan bu yana "Tahran yönetimiyle görüşmediğini" ve İran'a herhangi bir teklifte bulunmadığını belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılar sonrası sürece ilişkin açıklama yaptı.

 

Başkan Trump, "Biri şu Demokrat Senatör Chris Coons'a, İran'a hiçbir şey teklif etmediğimi söylesin." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'a milyarlarca dolar ödediğini ve kendisinin bunu yapmayacağına işaret eden Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) da geçerliliğini yitirdiğini savundu.

Trump, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılardan bu yana "Tahran yönetimiyle görüşmediğini" belirtti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

AA

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