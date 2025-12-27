"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rus hava saldırıları altındayız

27 Aralık 2025, Cumartesi 13:52
Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden beri hava saldırıları sürdürdüğünü, 2'si çocuk 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Kiev'e yönelik bu geceden beri hava saldırıları altında olduğunu belirtti.

Kentin farklı semtlerinin hedef alındığını kaydeden Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırıda 2'si çocuk, 22 kişinin yaralandığını aktardı.

Kliçko, Kiev'deki bazı müstakil evler ve yüksek katlı binalarda yangın çıktığına işaret ederek saldırı nedeniyle tramvay altyapısının da hasar gördüğünü vurguladı.

Kiev'in birçok noktasında arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Kliçko, "Başkente yönelik saldırılar sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kliçko, Kiev'in enerji altyapısının hasar gördüğünü aktararak şunları kaydetti:

"Düşmanın saldırıları sonucu kentin ısıtma ve elektrik tedarikinde kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle, şu anda 2 bin 600'den fazla konut, 187 anaokulu, 138 okul ve 22 sosyal kurum ısıtmasız kaldı."

Zelenskiy'den saldırıya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de aynı hesap üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın geceden beri Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) ve farklı tipten 40 füze fırlattığını aktaran Zelenskiy, "Ana hedef Kiev, enerji ve sivil altyapısıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için barış görüşmelerinin sürdüğünü anımsatarak Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu.

Rusya'nın, bu müzakerelere saldırı düzenleyerek yanıt verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Peki, ABD ve dünyanın savaşı sona erdirmek için yaptığı önerilere Rusya'nın cevabı nerede?" diye sordu.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini belirterek, bugün ve yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ve Kanada'nın liderleri ile görüşmeler yapacağını vurguladı.

AA

