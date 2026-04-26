ABD Başkanı Donald Trump, İran’la müzakere yapmak üzere İslamabad’a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Pakistan seyahatini son anda iptal etme kararı aldığını bildirdi.

Haberde, Pakistan'a gitmeye hazırlanan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'e, seyahati iptal ettiğini söyleyen Trump'ın, "Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmayacaksınız." dediği aktarıldı.

Trump'ın, ekibine ayrıca, "Elimizde tüm araçlar mevcut, bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık, öylece oturup boş muhabbetler etmek uğruna 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız." dediği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'ın bu açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan'dan ayrıldığı haberinin duyurulmasının ardından geldi.

İran tarafı daha önce ABD heyetiyle Pakistan'da herhangi bir "doğrudan görüşme" planlanmadığını, sadece Pakistan aracılığıyla dolaylı mesaj iletilebileceğini belirtmişti.

Seyahat iptalinin savaşın yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini söyledi

ABD Başkanı Trump Amerikan haber sitesi Axios'a verdiği kısa demeçte ise ABD heyetinin Pakistan'a yapılması planlanan seyahatinin iptal edilmesinin savaşın yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini belirterek, "Hayır. Bu öyle bir şey anlamına gelmiyor. Henüz bunu düşünmedik." dedi.

ABD Başkanı, "Tüm kozlar elimizde. Oraya gidip oturup boş boş konuşmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan aynı konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Trump, İran’da "liderlikle ilgili muazzam bir iç çekişme ve kafa karışıklığı" bulunduğunu öne sürerek, "Kimin sorumlu olduğunu kimse bilmiyor, kendileri bile. Ayrıca, tüm kozlar bizde, onlarda yok! Konuşmak istiyorlarsa, sadece aramaları yeterli." ifadelerini kullandı.

"Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız"

Florida’da uçağa binişi öncesinde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD heyetinin Pakistan’a seyahatinin iptal edilme nedenine ilişkin, İran’ın sunduğu teklifin "yeterince iyi olmadığını" söyledi.

Trump, "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı, "İlginçtir ki, ben o (ilk) teklifi reddettiğim anda, hem de sadece 10 dakika içinde, elimize çok daha iyi bir taslak ulaştı." diyerek, seyahatin iptalinin doğru olduğunu savundu.

Trump, "Bu yüzden görüşmeleri telefonla yürüteceğiz ve istedikleri zaman bizi arayabilirler. Tekrar ediyorum, tüm kozlar bizim elimizde. Ellerinde hiç ordu kalmadı." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi tarafında liderlik kargaşasının devam ettiğini ileri süren Trump, "Pratik açıdan bakarsak, hiç liderleri de kalmadı. Liderlerin kim olduğunu ne biz ne de başka bir kimse biliyor. Dahası ki bu çok önemli, sanırım liderlerin kim olduğunu kendileri de bilmiyor." dedi.

Trump ayrıca, karşı tarafın görüşmenin salı günü yapılmasının planlandığı kendisine iletilince, bunun "epey ileri bir tarih ve uzun bir yolculuk olduğu" gerekçesiyle bu seyahati yapmak istemediklerini belirtti.

Maliyetler konusunda "son derece hassas, tutumlu bir insan" olduğunu öne süren Trump, ABD heyetinin "çok yetkin" kişilerden oluştuğunu, ancak İran'ın ise görüşmelere lider düzeyinde bir ekiple çıkmadığını ifade etti.

Trump, İran'daki mevcut karar mekanizmasıyla ilgili, "İçeride muazzam bir çekişme yaşanıyor. Muhtemelen liderlik için savaşıyorlar. Pek çok durumda, bence lider olmamak için savaşıyorlar, zira biz, liderlik hiyerarşisinin iki kademesini saf dışı bıraktık. Yine de kiminle muhatap olmamız gerekirse onunla görüşürüm. Ancak iki gün beklemek için hiçbir sebep yok." şeklinde konuştu.