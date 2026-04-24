Türkiye’den İran’a tıbbî malzeme yardımı

Van'ın yanı sıra farklı illerdeki sağlık kuruluşlarından gönderilen ilaç, serum, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, sedyeler ve oksijen tüpleri Van İl Sağlık Müdürlüğü'nde toplandı.

Burada hazırlanan yardım malzemeleri, İl Sağlık Müdürlüğü personelince tırlara yüklendi.

Van'dan yola çıkan yardım tırları, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden İran'a ulaştırılacak.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, gazetecilere, farklı illerden toplanan tıbbi malzemelerin İran'a ulaştırılması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yardımların sınır ötesine ulaştırılması konusunda desteklerini sürdüreceklerini dile getiren Tosun, "Bu yardımları yaptığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Malzemeler arasında ilaçlar ve tıbbi sarf malzemeler var. Daha önce de 3 tır göndermiştik. Bugünkü tırlarla toplam 9 tır yardım malzemesi İranlı meslektaşlarımıza, vatandaşlarına hizmet etmek için ulaştırılmış olacak." diye konuştu.

İlaç, serum, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, sedyeler ve oksijen tüplerinin bulunduğu tırlar, Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden İran'a geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında 361 kalemden oluşan yaklaşık 1,8 milyon tıbbi sarf malzemesi, 78 kalemden oluşan yaklaşık 10 bin ilaç, 22 kalemden oluşan 385 soğuk zincir ilaç, İran'a gönderilmek üzere Van İl Sağlık Müdürlüğünün deposuna nakledildi.

Tıbbi malzemelerin haricinde kritik ilaçların da bulunduğu 107 paletten oluşan malzemeleri taşıyan 6 tır, Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Acil müdahale ve cerrahi işlemler için tıbbi sarf malzemeleri tırlara yüklendi

Yardım kolilerinde enjektörler, cerrahi maskeler, steril eldivenler, oksijen maskeleri ve koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere çok sayıda tıbbi sarf malzemesi yer alıyor.

Bu malzemeler, acil müdahale ve cerrahi işlemler başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından önem taşıyor.

Gönderilen tırlarda tıbbi malzemelerin haricinde, antibiyotik, ağrı kesici ve endokrin ilaçları gibi temel ilaçlarla onkoloji ilaçları da bulunuyor.

Tıbbi yardım malzemeleri İran'a ulaştı

Sağlık Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a gönderilen 6 tır tıbbi yardım malzemesinin ülkeye ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 107 paletten oluşan ilaç ve tıbbi malzemeleri taşıyan 6 tır, Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek İran'a ulaştı.

Daha önce 3 tır malzeme gönderilmişti

Bakanlık tarafından İran'a ilk etapta 3 tır ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi gönderilmişti. Bu malzemeler arasında röntgen, ultrason, ventilatör ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bulunuyordu.