Fatma Sultan Camii ibadete açıldı

İstanbul Fatih’te, eski Bâbıâli’nin —bugünkü İstanbul Valiliği binasının— karşısında yer alan ve yaklaşık bir asır önce yıkılarak günümüze ulaşamayan tarihî Fatma Sultan Camii, Mahmud Es’ad Coşan Vakfı ile İstanbul Valiliğinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda aslına uygun biçimde yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Gümüşhânevî Ahmed Ziyâeddin Efendi’nin dergâhı olarak da bilinen tarihî yapıda, tam bir asır sonra ilk kez Cuma namazı kılındı. 1727 yılında III. Ahmed’in kızı Fatma Sultan tarafından inşa ettirilen, 1859’dan itibaren Gümüşhânevî Dergâhı olarak kullanılmaya başlanan ve 1925 yılına kadar bu vazifesini sürdüren mekân; 29 Şevval 1447 (17 Nisan 2026) Cuma günü kılınan Cuma namazı ile yaklaşık 100 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

Cuma namazı öncesinde katılımcılara lokum ve gül suyu ikram edildi. İstanbul Valisi Davut Gül programa iştirak ederek vatandaşlara aşûra ikramında bulundu. Yoğun katılım sebebiyle Camiye sığma- yan vatandaşlar namazlarını avluda eda etti.

İSTANBUL / YENİ ASYA - SEDAT SERDAR