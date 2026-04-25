Mescid-i Aksa işgallerine ortak kınama

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları tarafından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, bu ülkelerin dışişleri bakanları tarafından, Kudüs’ün Müslüman ve Hıristiyan mukaddes mekânlarının tarihî ve hukukî statüsüne yönelik “İsrail işgal makamlarınca tekrarlanan ihlâller, özellikle İsrailli yerleşimciler ve aşırılıkçı bakanların, İsrail polisinin koruması eşliğinde Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif’e yönelik devam eden baskınları ve avlusunda İsrail bayrağının çekilmesi” kınandı. Açıklamada, “Bakanlar, Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’teki bu kışkırtıcı eylemlerin uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlâli olduğunu ve dünya genelindeki Müslümanlara yönelik kabul edilemez bir provokasyon ve şehrin kudsiyetine yönelik açık bir ihlâl teşkil ettiğini yinelediler” ifadesi kullanıldı. AA

