Kavurucu yaz bizi bekliyor

25 Nisan 2026, Cumartesi 16:41
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, temmuz sonundan itibaren Süper El Nino etkisiyle sıcaklık rekorları beklendiğini söyledi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından aylık yayınlanan iklim bültenlerine göre, kış dönemi ile bahar mevsiminin ilk ayında küresel ortalama yüzey hava sıcaklıkları, referans dönemlerin üzerinde seyrederek ısınma eğilimini sürdürdü.

Kış mevsiminin ilk ayı Aralık 2025’te, küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı, 1991-2020 aralık ortalamasının 0,49 derece üzerine çıkarak 13,15 derece ölçüldü ve en sıcak beşinci aralık oldu.

Aralık 2025, en sıcak Aralık ayı olan Aralık 2023’ten 0,36 derece daha soğuk geçti. Küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının 12,95 derece ölçüldüğü Ocak 2026, en sıcak beşinci ocak olarak kayıtlara geçti. Ocak 2026’da küresel ortalama sıcaklık, 1991-2020 ocak ortalamasının 0,51 derece üzerine çıkarken, en sıcak ocak ayı olan Ocak 2025’in 0,28 derece altında ölçüldü.

Şubat 2026’da küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,26 derece ölçüldü ve yılın ikinci ayı, en sıcak beşinci şubat olarak kayıtlara geçti. Bu değer, 1991-2020 Şubat ortalamasının 0,53 derece üzerine çıkarken, en sıcak Şubat ayı olan Şubat 2024 ortalamasının ise 0,28 derece altında kaldı.

İlkbahar mevsiminin ilk ayı Mart, kayıtlardaki en sıcak dördüncü Mart ayı oldu. Geçen ay ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,94 derece ile 1991-2020 Mart ortalamasının 0,53 derece üzerine çıktı. Mart 2026, en sıcak mart ayı olan Mart 2024’ten 0,20 derece daha serin yaşandı.

“Yeterli yağış düşmedi”

Prof. Dr. Levent Kurnaz, geçmiş kış dönemleriyle kıyaslandığında, geçen kış hem yeterli yağış düşmediğini, hem de sıcaklıkların çok düşük seyretmediğini belirtti. Kurnaz, kış döneminde İstanbul’da yeterli kar yağışı olmadığını, yaklaşık son 15 yıldır bu durumun alışılmış hale geldiğini kaydetti.

Martta ise özellikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada yağışların etkili olduğunu ifade eden Kurnaz, “Bütün bölgenin, özellikle de çok ciddi bir susuzluk sorunu ve kuraklık yaşayan İran’ın yağış görmüş olması çok güzel bir şey. Ancak ülkemiz açısından bakıldığında çok da mutlu olmayalım. Çünkü her ne kadar yağışlar çok fazla olmuş olsa da barajların doluluğu henüz tepeye ulaşmış değil. Yani geçtiğimiz bazı senelerle kıyaslandığında barajlarımız daha dolu değil.” dedi. Marta kadar sıcaklıkların çok yüksek olmadığını dile getiren Kurnaz, ancak mart itibarıyla sıcaklıkların, en sıcak yıl seviyesine doğru yükselme eğilimine girdiğine işaret etti. Kurnaz, bu durumun henüz yağışlara yansımadığını vurguladı. Kurnaz, bugünlerden itibaren sıcaklıkların 4-5 senenin normalinde, son 20 sene ortalamalarının ise oldukça üzerinde geçeceğini bildirdi.

AA

    Fatma Sultan Camii ibadete açıldı

    Mescid-i Aksa işgallerine ortak kınama

    Kupon araziler satışta

    Mehmet Ocaktan yazdı: İstibdadın en tehlikelisi dinî görünümlü olanıdır

    Kudüs'e büyük tuzak

    Esed dönemi savaş suçlularının yakalanması için uluslararası topluma çağrı

    Yeni Asya'nın mutedil duruşu çok önemli - Yeni Asya’dan Mehmet Emin Ekmen’e tebrik ve teşekkür ziyareti

    "Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu’da ya da Körfez’de istikrar sağlanamaz"

    "İran'ın limanlarına yönelik abluka gerektiği kadar sürecek "

    Türkiye’den İran’a tıbbî malzeme yardımı

    Trump’tan vur emri

    Gazze’de ateşkes lafta kaldı

    74 milyon varil petrol temin etti

    Hafta sonu hava durumu bazı bölgelerde güneşli, bazı bölgelerde yağışlı

    15 yaş altına sosyal medya yasaklandı

    Eğitimciler çare arıyor

    Suriye’deki operasyonlara son verin

    "Dünyanın nükleer silahlara sahip delilerden korunacağı bir anlaşma yapmak istiyorum"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya'nın mutedil duruşu çok önemli - Yeni Asya’dan Mehmet Emin Ekmen’e tebrik ve teşekkür ziyareti
    Genel

    Kupon araziler satışta
    Genel

    19. Risale-i Nur Kongresi başlıyor - Masa çalışmaları bugün
    Genel

    Mehmet Ocaktan yazdı: İstibdadın en tehlikelisi dinî görünümlü olanıdır
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kudüs'e büyük tuzak
    Genel

    Esed dönemi savaş suçlularının yakalanması için uluslararası topluma çağrı
    Genel

    Kavurucu yaz bizi bekliyor
    Genel

    Fatma Sultan Camii ibadete açıldı

