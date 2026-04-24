Gazze’de ateşkes lafta kaldı

Trump’ın “ateşkes” olarak duyurduğu anlaşma uygulanmadı. Gazze’de saldırılar devam ederken sivil kayıplar artıyor.

Trump’ın altı ay önce Mısır’da toplanan 35 ülkeye imzalattığı Gazze ateşkes anlaşması kâğıt üstünde kaldı. Trump renkli anlaşma törenleriyle dünyayı oyalarken Tel Aviv yönetimi altı ayda 786 Filistinliyi katletti, insanî yardımları engelleyerek açlığı imha silahı gibi kullandı.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra en ağır yıkım

Hamas’ı bahane ederek Ekim 2023’te Gazze’ye saldıran İsrail, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın gördüğü en büyük soykırımı yaptı. Çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere yaklaşık 72 bin Filistinli sivili katletti. Süreçte İsrail’e her türlü desteği sağlayan ABD Başkanı Trump, kendi kamuoyundan cinayetlere karşı yükselen tepkilerin önünü alamayınca İsrail’e garantör olarak 9 Ekim’de Mısır’da ateşkes zirvesi düzenledi. 35 ülke ile birlikte kameraların karşısında anlaşmaya imza attı. Ateşkes 10 Ekim’de başlasa da bu Filistinlilere yansımadı.

Ateşkes ihlâlleri sürüyor

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor. Son saldırılarda cami avlusunda toplanan siviller hedef alınırken, 3’ü çocuk 5 Filistinli katledildi. Ateşkes sonrası dönemde İsrail’in yaklaşık 2 bin 400 ihlâl gerçekleştirdiği, bu süreçte 786 Filistinlinin öldüğü, 2 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze’nin farklı bölgelerinde düzenlenen saldırılarda sivillerin ve toplanma alanlarının hedef alındığı, enkaz altında hâlâ kayıpların bulunduğu ifade edildi.