Batı Şeria'da yaklaşık 400 zeytin ağacını kestiler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Turmusayya beldesinde yaklaşık 400 zeytin ağacını kesti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulu yasa dışı "Adi Ad" yerleşiminden gelen bir grup İsrailli, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmusayya beldesine baskın düzenledi. İsrailli grup, burada Filistinlilere ait yaklaşık 400 zeytin ağacını tahrip ederek kesti. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, aynı beldede birkaç gün önce de Filistinlilere ait bir ev ile aracı ateşe vermişti. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, sadece mart ayı içinde İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1819 saldırı gerçekleştirdi. AA

