Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

26 Nisan 2026, Pazar 10:59
Kolombiya'nın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda menfeze yerleştirilen patlayıcı, araçların geçişi sırasında infilak ettirildi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre patlama, araç trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana geldi.

Saldırıda, bölgede "chiva" olarak bilinen geleneksel bir köy otobüsü patlamanın etkisiyle kullanılmaz hale geldi.

Patlamanın şiddeti çevredeki diğer araçları da tahrip ederken, kara yolunda devasa bir çukur oluştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Petro, silahlı kuvvetlerden operasyonların yoğunlaştırmasını isteyerek, "Cajibio'daki sivilleri öldüren ve yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan ülkenin Cali kentinde bir askeri üs yakınında bomba yüklü bir otobüsle düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaralandı.

Cauca Valisi Guzman'dan açıklama

Cauca Valisi Octavio Guzman, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, bombalı saldırı sonucu can kaybının arttığını belirterek, "Şu an itibarıyla aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin öldüğünü ve 38'den fazla kişinin de yaralandığını bildiriyoruz. Bu, halkımızı derin bir yasa boğan ve büyük bir acıya sevk eden bir trajedidir." ifadelerini kullandı.

Yerel basında yer alan habere göre, silahlı kişiler patlayıcı yüklü tüpü bir otobüsün üzerine attı, ardından meydana gelen patlamada seyir halindeki diğer araçlar da hasar gördü.

AA

    "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız"

    Mali'deki saldırılarda ordu kontrolü ele geçirdi

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

    ABD'de orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu

    Mali kriz nedeniyle Batı Şeria'da haftalık eğitim 4 güne düşürüldü

    Bingöl Yedisu'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    Batı Şeria'da yaklaşık 400 zeytin ağacını kestiler

    Kavurucu yaz bizi bekliyor

    Fatma Sultan Camii ibadete açıldı

    Mescid-i Aksa işgallerine ortak kınama

    Kupon araziler satışta

    Mehmet Ocaktan yazdı: İstibdadın en tehlikelisi dinî görünümlü olanıdır

    Kudüs'e büyük tuzak

    Esed dönemi savaş suçlularının yakalanması için uluslararası topluma çağrı

    Yeni Asya'nın mutedil duruşu çok önemli - Yeni Asya’dan Mehmet Emin Ekmen’e tebrik ve teşekkür ziyareti

    "Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu’da ya da Körfez’de istikrar sağlanamaz"

    "İran'ın limanlarına yönelik abluka gerektiği kadar sürecek "

    Türkiye’den İran’a tıbbî malzeme yardımı

    Trump’tan vur emri

    Gazze’de ateşkes lafta kaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bir panel sadece panel midir?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Batı Şeria'da yaklaşık 400 zeytin ağacını kestiler
    Genel

    Bingöl Yedisu'da 4,4 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Mali kriz nedeniyle Batı Şeria'da haftalık eğitim 4 güne düşürüldü
    Genel

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
    Genel

    ABD'de orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu
    Genel

    Mali'deki saldırılarda ordu kontrolü ele geçirdi
    Genel

    "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız"

