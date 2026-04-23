İktidar kimseyi dinlemiyor

Okullarda artan şiddet olaylarının ardından güvenlik tekliflerinin artırılması için muhalefetin verdiği önergelerin reddedilmesi eleştirilirken, çocuklara yönelik pek çok teklifin de Meclis’te karşılık bulmadığı ortaya çıktı.

Bütçe görüşmelerinde bağımlılıkla mücadeleye ayrılan payın artırılması, öksüz ve yetimlere destek sağlanması ve çocukların korunmasına yönelik ek bütçe ayrılması gibi öneriler iktidar tarafından kabul edilmedi. Muhalefetin, medya içeriklerinde artan şiddet, istismar ve zararlı alışkanlıkların normalleşmesine yönelik eleştirileri de cevapsız kaldı. Öte yandan, iktidarın ortağı MHP’li milletvekillerinin çocuklara yönelik yasa teklifleri de komisyonlarda bekliyor. Bu teklifler arasında annelere çocuk başına düzenli destek verilmesi, dezavantajlı öğrencilerin akıllı cihazlara erişiminin kolaylaştırılması, 0-3 yaş bebeklerin özel sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması ve kamu çalışanlarına kreş desteği sağlanması gibi düzenlemeler yer alıyor. Haber Merkezi

