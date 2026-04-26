ABD'de orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu

26 Nisan 2026, Pazar 10:57
ABD'nin Georgia eyaletinde çıkan iki orman yangınında 120'den fazla evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yetkililer, Georgia eyaletinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Eyaletin güneydoğusunda süren yangının 38 kilometrekarelik alanı etkilediğini belirten yetkililer, yüzde 10'u kontrol altına alınabilen yangında en az 87 evin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Yetkililer, yangının enerji hatlarına çarpan folyo kaplı bir balonun oluşturduğu elektrik arkı sonucu çıktığını ve meydana gelen zararın eyalet tarihinde tek bir orman yangınında kaydedilen en büyük konut kaybı olduğunu bildirdi.

Öte yandan yetkililer, Florida eyaleti sınırı yakınlarında kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu ikinci bir yangında ise yaklaşık 121 kilometrekarelik alanın etkilendiğini kaydetti.

Yetkililer, bölgedeki en az 35 evin kül olduğunu aktardı.

Eyalet genelinde 150'den fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini belirten yetkililer, bazı bölgelerde yoğun duman nedeniyle hava kalitesi uyarıları yapıldığını ve bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarların alevleri daha da yayabileceği uyarısı yaptı.

AA

    "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız"

    Mali'deki saldırılarda ordu kontrolü ele geçirdi

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

    ABD'de orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu

    Mali kriz nedeniyle Batı Şeria'da haftalık eğitim 4 güne düşürüldü

    Bingöl Yedisu'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    Batı Şeria'da yaklaşık 400 zeytin ağacını kestiler

    Kavurucu yaz bizi bekliyor

    Fatma Sultan Camii ibadete açıldı

    Mescid-i Aksa işgallerine ortak kınama

    Kupon araziler satışta

    Mehmet Ocaktan yazdı: İstibdadın en tehlikelisi dinî görünümlü olanıdır

    Kudüs'e büyük tuzak

    Esed dönemi savaş suçlularının yakalanması için uluslararası topluma çağrı

    Yeni Asya'nın mutedil duruşu çok önemli - Yeni Asya’dan Mehmet Emin Ekmen’e tebrik ve teşekkür ziyareti

    "Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu’da ya da Körfez’de istikrar sağlanamaz"

    "İran'ın limanlarına yönelik abluka gerektiği kadar sürecek "

    Türkiye’den İran’a tıbbî malzeme yardımı

    Trump’tan vur emri

