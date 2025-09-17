Süper Lig'de ertelenen maçlar oynanacak

Ligde Avrupa maçları dolayısıyla ilk haftadan ertelenen 2, üçüncü haftadan ise 1 müsabaka yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle: 20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir 20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor 20.00 Samsunspor-Kasımpaşa Süper Lig'de yarın oynanacak 3 erteleme maçını yönetecek hakemler açıklandı Trendyol Süper Lig'de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar: 1. Hafta: 20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz 20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın 3. Hafta: 20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan AA

