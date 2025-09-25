"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Liselerde başörtüsü serbestliği tüzüğünü Anayasa Mahkemesi iptal etti

25 Eylül 2025, Perşembe 15:20
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulunun liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görebilmeleri için değiştirilen "Disiplin Tüzüğü", Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının (KTOEÖS) başvurusu üzerine, KKTC Anayasa Mahkemesinde bugün yapılan oturumda, Bakanlar Kurulunun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı "Disiplin Tüzüğü"nün 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesinin kararını, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ okudu.

Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararnameye işaret ederek, ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisinden geçirilmesinin gerektiği belirtildi.

Mahkemenin kararı açıklanırken binanın önünde gösteri yaparak destekleyen ve karşı çıkan vatandaşlar, karşılıklı sloganlar attı.

KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı.

KTOEÖS, karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesine taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liselerde greve gitmişti.

AA

