"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

25 Eylül 2025, Perşembe 09:43
Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi avukat Binkadi, filonun hukuk ve insan hakları ekibinin, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmayı planladığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Faslı avukat Abdulhak Binkadi, filonun hukuk ve insan hakları ekibinin, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmayı planladığını açıkladı.

Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Binkadi, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Avukat Binkadi, dün geceki saldırıların ardından İsrail'in tam bir savaş suçu işlediğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Binkadi, Küresel Sumud Filosu'nun hukuk ekibinin, çeşitli saldırıları ve bunlarda kullanılan araçları belgelemek için çalıştığını, bunlar arasında, insansız hava araçlarının sayısı ve türü, gemiler arasındaki iletişimin kesilmesi, atılan bombaların türü ve saldırılar sonucu oluşan hasarın yer aldığını belirtti.

Avukat Binkadi, şu anda kapsamlı bir rapor hazırlandığını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderileceğini ifade etti.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu, ABD için farklı rota kullandı

    Politico: Trump söz verdi: 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceğim' - Liderler neyi şart koştu?

    'Rus jetleri, Alman fırkateyninin üstünden uçtu'

    Fransa'da çiftçiler eylemde

    81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı

    Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

    Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

    Japonya: İsrail, iki devletli çözümü engellerse Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

    Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin müzakere sürecinde rolü olmayacakmış!

    Tayland'da yol çöktü: 50 metre derinliğinde çukur oluştu; polis aracı çukura düştü

    'Suriye ve İsrail 'gerginliği azaltma anlaşması'na yakın'

    Kanada: TikTok, ülkedeki çok sayıda çocuğun hassas verilerini topladı

    Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı: 'Sadece önceden kaydı olanların işlemleri alınacak'

    Guterres: Devlet olmak Filistinlilerin hakkıdır

    Barrack Lawrence gibi: Hizbullah ve İran’ın başları koparılmalı

    Katil Netanyahu-dostum Trump çelişkisi

    BM raportörleri: İsrail, uluslararası futboldan men edilsin

    'İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız'

    Yunanistan SAR bölgesinde Küresel Sumud Filosu’na dronlarla saldırı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı
    Genel

    Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak
    Genel

    İman, ibadet ve istikamet için Risale-i Nur
    Genel

    Fransa'da çiftçiler eylemde
    Genel

    81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı
    Genel

    'Rus jetleri, Alman fırkateyninin üstünden uçtu'
    Genel

    Politico: Trump söz verdi: 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceğim' - Liderler neyi şart koştu?
    Genel

    "Tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu, ABD için farklı rota kullandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.