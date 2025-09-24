"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Katil Netanyahu-dostum Trump çelişkisi

24 Eylül 2025, Çarşamba 10:24
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN, BİR YANDAN "GAZZE KASABI" NETANYAHU İÇİN "KATİL" DERKEN, BU KATLİAMIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ TRUMP'A HER FIRSATTA "DOSTUM" DİYE HİTAP ETMESİNDEKİ ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKİLİYOR.

Ankara - Mehmet Kara
Babacan: "Dostum Trump" sözü içimi acıtıyor

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a ‘dostum’ demesinin içini acıttığını belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda yanı başımızdaki bir coğrafyada yaşanan soykırıma, Filistinli kardeşlerimizin katledilmesine en büyük desteği veren Trump'a siz ‘dostum dostum’ diye hitap ediyorsunuz. Böylesine büyük bir insanlık felaketinin ortasında Trump'a ‘dostum’ denmesi içimi acıtıyor” dedi. SP Genel Başkanı Arıkan da aynı konudaki hissiyatını dile getirdi.

Erdoğan: Netanyahu on binleri katletti

BM bünyesinde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News kanalına verdiği röportajda "Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusunu "Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur. Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız" diye cevapladı.

***

Katil Netanyahu-dostum Trump çelişkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Netanyahu’yu ‘katil’ ilan edip Gazze’deki saldırıları ‘soykırım’  sayarken, Trump’a ‘dostum’ demesi  tepkilere yol açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politikadaki söylemleri, hem içeride hem de dışarıda yoğun tartışmalara sebep oluyor. Erdoğan, Fox News’e verdiği röportajda Netanyahu için “soykırımın faili” ifadesini kullanarak İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıları “dört dörtlük bir soykırım” diye nitelendirdi. Ancak aynı dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump’a sık sık “dostum” diye hitap etmesi muhalefetten sert tepkiler aldı.

“Dostum Trump” sözü içimi acıtıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Şu anda hemen yanı başımızda çok büyük bir soykırım işleniyor. Büyük bir insanlık felaketi yaşanıyor. Bugüne kadar 70 binin üzerinde sivil Gazze’de hayatını kaybetti. Bunların üçte ikisi kadın ve çocuk. Ve bu halen devam ediyor. Her gün insanlar ölüyor. Bu soykırımı yapan kim? Şu andaki İsrail hükümeti. Peki bu İsrail hükümetini en çok destekleyen kim? Arkasında kim var? Trump var.

Şu anda yanı başımızdaki bir coğrafyada, Filistinli kardeşlerimizin her gün katledilmesine en büyük desteği veren insana, yani Trump’a siz ‘dostum dostum’ diye hitap ediyorsunuz. Böylesine büyük bir insanlık felaketinin ortasında Erdoğan’ın Trump’a iki lafın başında ‘dostum’ demesi benim içimi acıtıyor, insan olarak içimi parçalıyor. Bu ülkenin vatandaşı olarak da hicap duyuyorum” dedi.

“İktidar sadece konuşuyor”

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan da Erdoğan’ın Beyaz Saray’da görüşeceği ABD Başkanı Trump’a “Dostum” diye hitap etmesine göndermede bulunarak, “İktidar sadece konuşuyor. ‘Ey İsrail ile başlayan cümleler kuruyor. Ama her cümle kurduktan sonra Gazze’deki katliam artarak devam ediyor. Eğer Gazze için bir şey yapıyorsak, sonuç alacak adımlar atılmalı.

Bundan sonra hiç kimse Türkiye’ye hadsiz bir mektup yazma durumunda kalmayacak. Bir şeyleri çözmek için, birtakım sıkıntıları giderebilmek için, inanmamamıza rağmen, gerçek olmamasına rağmen en büyük katile, dünyanın en büyük baş belasına ‘Dostum’ diye hitap etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

***

Erdoğan: Bu dört dörtlük soykırımdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News kanalına bir röportaj verdi.

“Gazze’de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusuna röportajda Erdoğan şu cevabı verdi: “Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur. Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız.”

