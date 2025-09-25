"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Politico: Trump söz verdi: 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceğim' - Liderler neyi şart koştu?

25 Eylül 2025, Perşembe 11:48
ABD merkezli haber sitesi Politico'nun haberine göre, siteye konuşan 6 kaynak, Trump'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, New York'ta Müslüman liderlerle yaptığı basına kapalı toplantıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhakına müsaade etmeyeceği konusunda güvence verdiği bilgisini paylaştı.

Katil Netanyahu-dostum Trump çelişkisi

 

Kaynaklardan ikisi, Trump'ın bu konuda "kararlı olduğunu" ve Başkan'ın, Filistin yönetiminin idaresindeki Batı Şeria'nın "İsrail tarafından yutulmasına izin verilmeyeceği" konusunda söz verdiğini ifade etti.

Bir diğer kaynak ise Filistin'in Gazze kanadında, Hamas ile İsrail arasında bir ateşkesin ise "çok da mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Politico'nun haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı akşamı Fox News kanalına verdiği röportajda görüşmeyi verimli olarak nitelendirdi ancak ayrıntı vermedi. Erdoğan ve Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da tekrar görüşmesi planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

***

Trump'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tamamen sona erdirmesine ilişkin plan sunduğu iddia edildi

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesine ilişkin bir plan sunduğu ileri sürüldü.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları, salı gecesi BM Genel Kurulu marjında Gazze konulu toplantı gerçekleştirilmişti.

 

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun toplantıya ilişkin bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, ilk kez İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 2 yıldır devam eden şiddetli saldırılarının tamamen sona erdirilmesini hedefleyen bir "Amerikan planı" ortaya koydu.

 

Toplantıya katılan liderlere, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "derhal sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizen Trump, söz konusu planı, "İsrail'in uluslararası arenada giderek daha fazla yalnızlaşması nedeniyle" sunduğunu ifade etti.

Trump, liderlerden plana destek vermeleri ve Gazze'de "ertesi gün planının" bir parçası olmalarını istediğini belirtti.

Washington yönetiminin planının büyük ölçüde, Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in üzerinde çalıştığı "Gazze'de ertesi gün planından" oluştuğu da kaydedildi.

Trump’ın Gazze'ye saldırıların kalıcı olarak son bulması için sunduğu plan

Kanal 12'ye konuşan kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesini içeriyor.

Toplantıya katılan liderlere sunulan planda ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulması, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin de yer alacağı güvenlik gücünün konuşlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanmasının da bulunduğu belirtildi.

ABD planı çerçevesinde İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'ndeki sürece Filistin Yönetiminin de dahil edilmesi öngörülüyor.

Trump'ın planına destek için İsrail'in ilhak ve işgalden vazgeçmesi şartı

Öte yandan BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen Gazze konulu toplantıya katılan liderler, Trump'ın planına belirli şartlar altında destek vereceklerini vurguladı.

Söz konusu şartlar arasında İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni ilhaka kalkışmaması, Gazze Şeridi'nde herhangi bir işgale girişmemesi ve yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurmamasının yer aldığı aktarıldı.

Liderler, Gazze'ye insani yardımların derhal arttırılması ve İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ilişkin statükoyu ihlal etmeye son vermesi halinde plana destek vereceklerini bildirdi.

Kanal 12'ye konuşan, toplantıya katılan bir Arap yetkili, "Toplantıdan herkes umut dolu ayrıldı. İlk kez masada ciddi bir plan olduğunu hissettik. Başkan Trump savaşın sona ermesini istiyor. Bu korkunç dönemin geride kalmasını ve bölgede daha iyi şeylere doğru ilerleyebilmemizi istiyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kaynaklar, Trump'ın liderlere İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmesine izin vermeyeceğini açıkça belirttiğini de söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

