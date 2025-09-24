Tayland'da yol çöktü: 50 metre derinliğinde çukur oluştu; polis aracı çukura düştü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yolun çökmesi sonucu derinliği 50 metreye, genişliği 30 metreye kadar ulaşan dev çukur meydana geldi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, başkent Bangkok'da bir devlet hastanesinin önünde yol çöktü. Çöküntü sonucu oluşan çukurun derinliği 50 metreye, genişliği 30 metreye kadar ulaştı. İki elektrik direği ve bir polis aracı çukura düştü. Hastanede ayakta hasta kabul işlemleri askıya alınırken yaklaşık 3 bin 500 yatılı hasta da tahliye edildi. Yaralıların olmadığı belirtilen olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. AA

