ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e silah satışını onaylamadı

25 Eylül 2025, Perşembe 15:14
Almanya'nın, Gazze'deki saldırılar nedeniyle Tel Aviv yönetimine kısmi silah ihracatı yasağı getirmesinin ardından İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 8 Ağustos'ta, İsrail'e yapılan silah ihracatına yönelik getirdiği kısıtlamanın ardından hiçbir teslimatın onaylanmadığı belirtildi.

Almanya Ekonomi Bakanlığının, muhalefet partisi olan Sol Parti'nin (Die Linke) hükümete sunduğu soru önergesine yanıt olarak, Merz'in kararını açıkladığı 8 Ağustos ile 12 Eylül arasında silah ihracatına yönelik "hiçbir onay" verilmediğini açıkladığı belirtildi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Thomas Steffen tarafından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin bu tür kararları "ilgili konu çerçevesinde, dış ve güvenlik politikası hususlarını ve yasal gereklilikleri dikkate alarak, dikkatli bir incelemeden sonra" aldığı belirtildi.

Son gelişmelere rağmen, Alman hükümeti önceki aylarda onaylanmış silah ve teçhizat teslimatını durdurma taahhüdünde bulunmadı. Filistin yanlısı gruplar ve muhalif milletvekilleri ise İsrail'e silah ihracatının tamamen yasaklanmasını talep etti.

Sol Parti'nin Federal Meclis'teki Savunma İşleri Sözcüsü Ulrich Thoden ise son gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, "Siyasi açıdan gerekli olan, İsrail'e tüm silah ihracatının, onaylanmış olanlar da dahil olmak üzere tamamen durdurulması ve Almanya ile İsrail arasındaki yakın silah iş birliğinin sona erdirilmesi olacaktır." dedi.

Thoden, "Aksi takdirde, Alman hükümeti, İsrail ordusunun uluslararası hukuk kapsamında Filistinli sivil halka karşı işlediği suçlara ortak olma riskiyle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

