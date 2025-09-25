Fransa'da çiftçiler eylemde

Fransa'da, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında onaylanma sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçilerin iki gün boyunca eylem yapacağı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen çiftçi sendikalarından FNSEA'nın Başkanı Arnaud Rousseau, MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasına, Avrupa standartlarına uymayan ürünlerin ithalatına ve ABD Başkanı Donald Trump’ın AB ülkelerine uyguladığı yeni gümrük tarifelerine karşı bugün ve yarın protesto düzenleyeceklerini açıkladı.

FNSEA ve Genç Çiftçilerin çağrısı ile sokağa inecek çiftçilerin, traktörleri ile yol kapatma eylemleri düzenlemesi ve farklı noktalarda miting yapması bekleniyor.

Çiftçiler MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasına karşı

Başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı çiftçiler, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, Birlik ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının da düşürülmesini içeren serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor.

Anlaşma kapsamında Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olmadığını savunan çiftçiler, anlaşmanın AB’nin tarım sektöründe oldukça hassas olduğu genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının da Birlik bünyesinde serbest dolaşıma girerek, halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından kaygı duyuyor.

Ayrıca çiftçiler, MERCOSUR ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek, tarım sektöründe iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle anlaşmanın Güney Amerikalı çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirtiyor.

Çiftçiler AB gibi, tarım alanında kullanılan kimyasal maddelerden karbon salınımına kadar bir dizi koruma tedbirlerinin uygulandığı bir pazara girecek olan Güney Amerika ürünlerinin, yerli mahsuller karşısında haksız rekabete yol açacağını savunuyor.

AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamış ve taraflar, 20 yılı yakın müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını duyurmuştu.

Buna rağmen anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe giremedi.