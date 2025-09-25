"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Fransa'da çiftçiler eylemde

25 Eylül 2025, Perşembe 11:42
Fransa'da, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında onaylanma sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçilerin iki gün boyunca eylem yapacağı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen çiftçi sendikalarından FNSEA'nın Başkanı Arnaud Rousseau, MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasına, Avrupa standartlarına uymayan ürünlerin ithalatına ve ABD Başkanı Donald Trump’ın AB ülkelerine uyguladığı yeni gümrük tarifelerine karşı bugün ve yarın protesto düzenleyeceklerini açıkladı.

 

FNSEA ve Genç Çiftçilerin çağrısı ile sokağa inecek çiftçilerin, traktörleri ile yol kapatma eylemleri düzenlemesi ve farklı noktalarda miting yapması bekleniyor.

 

Çiftçiler MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasına karşı

Başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı çiftçiler, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, Birlik ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının da düşürülmesini içeren serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor.

Anlaşma kapsamında Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olmadığını savunan çiftçiler, anlaşmanın AB’nin tarım sektöründe oldukça hassas olduğu genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının da Birlik bünyesinde serbest dolaşıma girerek, halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından kaygı duyuyor.

Ayrıca çiftçiler, MERCOSUR ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek, tarım sektöründe iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle anlaşmanın Güney Amerikalı çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirtiyor.

Çiftçiler AB gibi, tarım alanında kullanılan kimyasal maddelerden karbon salınımına kadar bir dizi koruma tedbirlerinin uygulandığı bir pazara girecek olan Güney Amerika ürünlerinin, yerli mahsuller karşısında haksız rekabete yol açacağını savunuyor.

AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamış ve taraflar, 20 yılı yakın müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını duyurmuştu.

Buna rağmen anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe giremedi.

AA

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu, ABD için farklı rota kullandı

    Politico: Trump söz verdi: 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceğim' - Liderler neyi şart koştu?

    'Rus jetleri, Alman fırkateyninin üstünden uçtu'

    Fransa'da çiftçiler eylemde

    81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı

    Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

    Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

    Japonya: İsrail, iki devletli çözümü engellerse Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

    Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin müzakere sürecinde rolü olmayacakmış!

    Tayland'da yol çöktü: 50 metre derinliğinde çukur oluştu; polis aracı çukura düştü

    'Suriye ve İsrail 'gerginliği azaltma anlaşması'na yakın'

    Kanada: TikTok, ülkedeki çok sayıda çocuğun hassas verilerini topladı

    Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı: 'Sadece önceden kaydı olanların işlemleri alınacak'

    Guterres: Devlet olmak Filistinlilerin hakkıdır

    Barrack Lawrence gibi: Hizbullah ve İran’ın başları koparılmalı

    Katil Netanyahu-dostum Trump çelişkisi

    BM raportörleri: İsrail, uluslararası futboldan men edilsin

    'İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız'

    Yunanistan SAR bölgesinde Küresel Sumud Filosu’na dronlarla saldırı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı
    Genel

    Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak
    Genel

    İman, ibadet ve istikamet için Risale-i Nur
    Genel

    Fransa'da çiftçiler eylemde
    Genel

    81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı
    Genel

    'Rus jetleri, Alman fırkateyninin üstünden uçtu'
    Genel

    Politico: Trump söz verdi: 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceğim' - Liderler neyi şart koştu?
    Genel

    "Tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu, ABD için farklı rota kullandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.