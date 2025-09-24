Barrack Lawrence gibi: Hizbullah ve İran’ın başları koparılmalı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, BAE merkezli Sky News Arabia’ya konuştu.

Hizbullah ve İran’ı “başları koparılması gereken yılanlar” olarak nitelendiren Barrack, “Hizbullah da bizim düşmanımız, İran da bizim düşmanımız. Bu yılanların başlarını kesip finansmanlarını engellemeliyiz” ifadelerini kullandı. Barrack, ayrıca Lübnan hükümetini yalnızca konuşmakla ve Hizbullah’a karşı somut adım atmamakla suçlayarak İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki beş noktadan çekilmeyeceğini vurguladı. Barrack’ın söylemleri Birinci Dünya Savaşı’nda Arap İsyanı’nı yönlendiren İngiliz subayı Thomas Edward Lawrence’ın (Arabistanlı Lawrence) stratejileriyle benzerlik taşıyor. Haber Merkezi

