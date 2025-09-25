"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

25 Eylül 2025, Perşembe 09:40
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası topluma meydan okuyarak Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanımasının "utanç verici bir teslimiyet” olduğunu iddia etti

Uluslararası topluma meydan okuyarak "Filistin Devleti olmayacak." diyen Netanyahu, söz konusu ülkelerin tanıma kararının "İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklaması, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etmesinden saatler önce yayımlandı.

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.​​​​​​​

AA

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu, ABD için farklı rota kullandı

    Politico: Trump söz verdi: 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceğim' - Liderler neyi şart koştu?

    'Rus jetleri, Alman fırkateyninin üstünden uçtu'

    Fransa'da çiftçiler eylemde

    81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı

    Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

    Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

    Japonya: İsrail, iki devletli çözümü engellerse Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

    Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin müzakere sürecinde rolü olmayacakmış!

    Tayland'da yol çöktü: 50 metre derinliğinde çukur oluştu; polis aracı çukura düştü

    'Suriye ve İsrail 'gerginliği azaltma anlaşması'na yakın'

    Kanada: TikTok, ülkedeki çok sayıda çocuğun hassas verilerini topladı

    Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı: 'Sadece önceden kaydı olanların işlemleri alınacak'

    Guterres: Devlet olmak Filistinlilerin hakkıdır

    Barrack Lawrence gibi: Hizbullah ve İran’ın başları koparılmalı

    Katil Netanyahu-dostum Trump çelişkisi

    BM raportörleri: İsrail, uluslararası futboldan men edilsin

    'İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız'

    Yunanistan SAR bölgesinde Küresel Sumud Filosu’na dronlarla saldırı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı
    Genel

    Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak
    Genel

    İman, ibadet ve istikamet için Risale-i Nur
    Genel

    Fransa'da çiftçiler eylemde
    Genel

    81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı
    Genel

    'Rus jetleri, Alman fırkateyninin üstünden uçtu'
    Genel

    Politico: Trump söz verdi: 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceğim' - Liderler neyi şart koştu?
    Genel

    "Tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu, ABD için farklı rota kullandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.