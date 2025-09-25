İman, ibadet ve istikamet için Risale-i Nur

Gazetemiz yazar ve editörlerinden M. İsmail Tezer, İstanbul Yeni Asya okuyucularının düzenlediği aylık seminerler kapsamında Yeni Asya Vakfı Mehmet Kutlular Salonu’nda “Neden Risale-i Nur?” başlıklı bir seminer verdi.

Yeni Asya Vakfı Mehmet Kutlular Salonu’nda gerçekleştirilen “Neden Risale-i Nur?” başlıklı seminerde Tezer, Risale-i Nur Külliyatının modern insanın üç temel ihtiyacı olan iman, ibadet ve istikamet konularına nasıl cevap verdiğini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Risale-i Nur’un imanı taklitten tahkîke nasıl çıkardığını, ibadetlere nasıl bir derinlik kazandırdığını ve istikametli bir hayat için nasıl bir rehber olduğunu örneklerle anlattı.

“İNKÂR ETMEMEK BAŞKA, İMAN ETMEK BÜTÜN BÜTÜN BAŞKADIR”

Sunumuna “İman İçin Risale-i Nur” başlığıyla başlayan İsmail Tezer, imanın sadece “Allah var” demekten ibaret olmadığını, Onu sıfat ve isimleriyle tanımak, emirlerine uymak ve kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek olduğunu vurguladı. Taklidî ve tahkikî iman arasındaki farka dikkat çeken Tezer, Risale-i Nur’un zayıf imanları kuvvetlendirdiğini ve taklidî olan imanı tahkikî seviyeye çıkardığını belirtti.

Bu konuda Prof. Dr. Colin Turner’ın “Risale-i Nur’u tanımadan önce Müslümandım, fakat mü’min değildim” sözüne atıfta bulunan Tezer, Risale-i Nur’un zihinlerde ve kalplerde bir “iman inkılâbı” gerçekleştirdiğini ifade etti.

İBADETİN RUHU: İHLÂS VE TEFEKKÜR

Sunumun “İbadet İçin Risale-i Nur” başlıklı bölümünde Külliyattaki satırlardan hareketle ibadetin, kulun kendi aczini ve fakrını anlayarak Allah’ın sonsuz kudreti ve rahmeti karşısında hayret ve muhabbetle secde etmesi olduğunu belirten Tezer, Risale-i Nur’un ibadetlerin ardındaki hikmetleri açığa çıkardığını söyledi. İşârâtü’l-İ’caz’dan “İbadetin ruhu ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır” ve Ayetü’l-Kübra’dan “Tevhid; en ehemmiyetli ve en halâvetli ve en yüksek bir vazife-i kudsiye ve bir fariza-i fıtriye ve bir ibadet-i imaniyedir” cümlelerini aktaran Tezer, Risale-i Nur’un en başta “tevhid ibadeti”ni yaptırdığını dile getirdi. Ayrıca, “Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır” hadis-i şerifi ışığında, Risale-i Nur’un insana kapsamlı bir “tefekkür ibadeti” yaptırdığını da ekledi.

İSTİKAMETİN ADRESİ: AKIL-KALP DENGESİ VE MÜSBET HAREKET

Seminerin son bölümünde “İstikamet İçin Risale-i Nur” konusunu işleyen Tezer, Fatiha Suresi’nde vurgulanan “sırat-ı müstakîm”in, ifrat ve tefritten uzak, dengeli bir yol olduğunu belirtti. Hz. Peygamber’in (asm) hayatının en mükemmel istikamet örneği olduğunu ve Bediüzzaman Said Nursî’nin de bir Peygamber vârisi olarak bu çizgiyi takip ettiğini söyledi.

Tezer, Risale-i Nur mesleğinin ne sadece akılla ne de sadece kalple hareket ettiğini, bunun yerine Sahabe mesleği gibi “akıl ve kalbin ittihadı” ile hareket ederek kâmil bir denge kurduğunu vurguladı. Bu istikamet çizgisinin sadece itikadî konularda değil, içtimaî ve siyasî meselelerde de “müsbet hareket” metoduyla kendini gösterdiğini ifade etti. Tezer, bu bağlamda Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî’nin, Bediüzzaman’ın şiddete başvurmadan ve siyasete bulaşmadan davasını sürdürme metodunun tüm İslâm dünyası için bir örnek teşkil ettiğine dair sözlerini hatırlattı.

Seminer, İsmail Tezer’in sunumunun ardından dinleyicilerin müzakere ve sorularıyla katkı sağlamasıyla interaktif bir şekilde devam etti. Program sonrası yapılan ikram faslında ise katılımcılar, karşılıklı hasbihâl ederek güzel dakikalar geçirdiler.