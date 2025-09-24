"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Guterres: Devlet olmak Filistinlilerin hakkıdır

24 Eylül 2025, Çarşamba 11:03
BM Genel Sekreteri AntonIo Guterres, Filistinliler için devlet kurmanın bir ödül değil, bir hak olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen “Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı”nda konuştu.

Guterres, Filistin’deki durumun “ahlâkî, hukukî ve siyasî açıdan tahammül edilemez” olduğunu belirterek, çok geç olmadan iki devletli çözüme yeniden odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Filistin’de iki devletli çözüme alternatif olmadığının altını çizen Guterres, “Açıkça söyleyelim; Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil. Ve devleti reddetmek, her yerdeki aşırılıkçılar için bir hediye olacaktır” dedi.

Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes

Guterres, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaparak, “Hiçbir şey Filistin halkının topluca cezalandırılmasını veya herhangi bir etnik temizliği, Gazze’nin sistematik olarak yok edilmesini, nüfusun aç bırakılmasını, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce sivilin ve yüzlerce insanî yardım çalışanımızın öldürülmesini haklı çıkaramaz” diye konuştu.

***

İki devletli çözüm nedir?

İki devletli çözüm, İsrail devletiyle birlikte yaşayan, güvenli ve tanınmış sınırlara sahip bir Filistin devletinin kurulmasına dayanıyor.

Filistinliler, İsrail’in 1967 savaşında ele geçirip işgal ettiği Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’ni kapsayan bir devlet istiyor.

Ancak mevcut İsrail hükümeti Filistin devletine ve egemenliğine karşı. İki devletli çözümü canlandırma çabalarında ABD’nin desteği olmadan ilerleme kaydedilmesi ihtimali belirsizliğini koruyor.

***

AB: İsrail’in hedefi barışı imkânsız kılmak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze’de açlığın silâh olarak kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail’in asıl amacının “Filistinlilerin egemen bir devlette barış içinde bir arada yaşamasını imkansız kılmak için Gazze’nin yıkılması” olduğunu kaydetti. Costa, İsrail’in eylemlerinin “artık meşru müdafaa teşkil etmediğini” ve Gazze’de yaşanan insanî trajediyi tarif edecek kelime olmadığını ifade etti.

