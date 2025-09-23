"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Zulümlere sessiz kalmayalım

23 Eylül 2025, Salı 00:42
SOYKIRIM VE ZULÜMLERE KARŞI SESSİZ KALMAK, İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNİN İNKÂRIDIR.

Ankara - Mehmet Kara
VİCDAN SAHİPLERİNE SESLENİŞ - İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Dünya Barış Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Vicdan sahibi herkesi zulümlere sessiz kalmamaya davet ediyoruz” dedi.

Arslan, mesajında, dünyanın pek çok yerinde darbeler, terör ve savaşlar yüzünden sivillerin can verdiğine dikkati çekti. Arslan, “Dünyada kalıcı barışın hâkim olmasını istiyoruz. Özellikle, yalnız ve çaresiz bırakılan, sistematik şekilde soykırıma uğrayan Filistin ve Gazze’de barış kazanana kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz” görüşünü paylaştı.

Masumlar katlediliyor

Dünya Barış Günü’nün, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından insanlığa barışın vazgeçilmez olduğunu hatırlatmak için ilan edilmiş önemli bir gün olduğunu kaydeden Arslan, “Ancak bugün hâlâ Gazze’den Yemen’e, Doğu Türkistan’dan Afrika’ya, Arakan’dan Afganistan’a kadar birçok coğrafyada çocuklar ölmekte, masumlar katledilmekte, insanlar yerlerinden edilmektedir. Binlerce masumun katledildiği bu soykırıma karşı sessiz kalmak, insanlığın ortak değerlerinin inkârıdır” değerlendirmesini yaptı.

Kalıcı barış için ortak irade oluşturulsun

Gazze’de yaşanan katliamın, bütün dünyanın gözleri önünde süren bir insanlık dramı olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti: “BM başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, devletleri, sivil toplum örgütlerini, insan hakları savunucularını, vicdan sahibi herkesi bu zulümlere sessiz kalmamaya, Gazze başta olmak üzere dünyamızda kalıcı barışı sağlamak için etkili adımlar atmaya ve ortak irade oluşturmaya davet ediyoruz.” Arslan, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların uğradığı zulümlere son verilmesini, demokrasinin, adaletin ve barışın galip gelmesini istediklerinin altını çizerek, “Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ilân ediyoruz” ifadelerini kullandı.

***

Filistin’den süreci hızlandırma çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin Devleti’ni resmen tanımasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Bakanlık açıklamasında Filistin Devleti’ni tanımanın, uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarıyla uyumlu, cesur kararlar olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Başta ABD olmak üzere Filistin Devleti’ni henüz tanımamış ülkelere, böyle bir tanıma sürecini başlatma” çağrısı yapıldı. Ramallah - aa

***

Gazze bu haldeyken huzurlu olamayız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Hendek Spor Salonu’nda düzenlenen Sakarya 3. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Erbakan, “Amerika ve İsrail’in Orta Doğu’daki planlarına, büyük İsrail planına ‘dur’ diyebilen bir Türkiye’yi hayata geçireceğiz. Yaşanabilir Türkiye ve yeniden büyük Türkiye’yi kurmak yetmez. Türkiye’de ne kadar rahatımız yerinde olsa da Türkiye ne kadar kalkınsa da Gazze bu haldeyken, Keşmir bu haldeyken, Doğu Türkistan, Myanmar bu haldeyken rahat ve huzurlu olamayız.” ifadelerini kullandı. Sakarya - aa

***

Küresel filo, dronların tacizinde

İsrail’in ablukasını kırmak için Gazze’ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu’nun ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, filonun üzerinde çok sayıda dron görüntülendiği belirtildi.

Söz konusu dronların kaynağının belli olmadığı ve filoyu takip ettiğine işaret edilen açıklamada, “Bu aniden artan hava aktivitesi, endişelerimizi artırdı” ifadesi kullanıldı. Ekiplerinin durumu yakından izlediği ve gemilerde bulunanların güvenliğinin öncelik olduğunun vurgulandığı açıklamada, durum hakkında ortaklarla birlikte çalışıldığı kaydedildi. Ankara - aa

***

Netanyahu’dan küstah tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria’yı ilhak edecekleri mesajı verdi.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan video mesajında, Filistin Devleti’ni tanıyan devletlerin “terörizme ödül verdiğini” iddia etti. Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudî yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da 3 ülkenin Filistin devletini tanıma kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak çağrısında bulunmuştu.

Tel Aviv - aa

