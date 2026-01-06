Maduro’dan ‘Ben bir savaş esiriyim!’ çıkışı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD askerleri tarafından başkent Caracas’taki konutundan kaçırılarak getirildiği ABD’nin New York şehrinde görülen ilk duruşmada kendisini ‘savaş esiri’ olarak tanımladı.

Maduro, Pazartesi öğleden sonra New York’taki federal mahkemede görülen ilk duruşmada, hakkında isnat edilen tüm suçlamaları reddetti ve suçsuz olduğunu beyan etti. Maduro’nun mahkemede kendisini ‘savaş esiri’ olarak tanımlaması, ABD iç hukuku bağlamında doğrudan bir sonuç doğurmasa da savunmanın davayı cezaî değil siyasî ve askerî bir çatışmanın parçası olarak çerçevelemesine imkân tanıyor. Bu söylem, uluslararası hukuk açısından ise Cenevre Sözleşmeleri ve egemenlik ihlali tartışmalarını gündeme taşıyarak dosyayı küresel diplomatik baskı alanına açıyor. Mahkeme tarafından hakları kendisine hatırlatılan Maduro, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu. Hâkim, bu talebin yerine getirileceğini teyit etti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 296

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.