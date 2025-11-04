İslâm dünyasına yatırım çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, pek çok küresel yatırımcının, Türkiye’yi güvenli büyüme ve geleceğe yönelik yatırım amaçlı bir ülke olarak gördüğünü belirterek, “Dolayısıyla İslâm ülkelerindeki partnerlerimiz açısından bu bir fırsattır. Sadece iş fırsatı değil, aynı zamanda geleceğe yönelik köprü inşa etme fırsatıdır.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 41. Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen “1. İslâm İşbirliği Teşkilatı İş Liderleri Zirvesi”nde konuştu. “İslam ülkelerindeki partnerlerimiz açısından bu bir fırsattır” Hisarcıklıoğlu, söz konusu yatırımların sadece üretim ve ticaretle de sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Türkiye, aynı zamanda önemli bir inovasyon merkezi konumundadır. 740’tan fazla global şirket Türkiye’deki teknoparklarda faaliyette bulunmaktadır.” dedi. İstanbul’da ve diğer büyükşehirlerde modern bir altyapı, global bağlantılar, dinamik bir hayat tarzı olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu sayede hem sermaye hem de nitelikli iş gücünün geldiğinden bahsetti. AA

Okunma Sayısı: 295

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.