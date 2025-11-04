"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Uysal: TÜİK yoksulluğu paylaştı

04 Kasım 2025, Salı
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirirken, “TÜİK'in paylaştığı enflasyon verisi değil! TÜİK iktidarı, Erdoğan'ı memnun edecek rakamları, garibin sofrasından eksilecek lokmanın tutarını, büyüyecek yoksulluğu paylaştı. Bir de utanmazlığı, vicdansızlığı, adaletsizliği” dedi.

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AKP iktidarı ise 2,5 yıl evvel yine TÜİK’in belirlediği yüzde 38’lik enflasyonu nasıl başarıyla yüzde 33’e düşürdüğünü anlatacak masal kabilinden” dedi.

Ankara - Mehmet Kara
