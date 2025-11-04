Uysal: TÜİK yoksulluğu paylaştı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirirken, “TÜİK'in paylaştığı enflasyon verisi değil! TÜİK iktidarı, Erdoğan'ı memnun edecek rakamları, garibin sofrasından eksilecek lokmanın tutarını, büyüyecek yoksulluğu paylaştı. Bir de utanmazlığı, vicdansızlığı, adaletsizliği” dedi.

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AKP iktidarı ise 2,5 yıl evvel yine TÜİK’in belirlediği yüzde 38’lik enflasyonu nasıl başarıyla yüzde 33’e düşürdüğünü anlatacak masal kabilinden” dedi. Ankara - Mehmet Kara

