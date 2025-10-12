Enflasyonda güzel haber yok

Ekonomist Prof. Dr. Burak Arzova, Türkiye’de enflasyonun seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Enflasyonla ilgili güzel haberler vermeyi çok isterdim” dedi.

Merkez Bankası: Enflasyon, tahminlerimizin üzerinde

Enflasyona her ay yeni bir bahane

Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor? Arzova, Eylül ayı TÜFE’nin yüzde 3,23, ÜFE’nin ise beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 33,29 seviyesine ulaştığını ifade etti. Bu oranın, Merkez Bankası’nın 2025 yılı için öngördüğü yüzde 29’luk üst hedefi aştığını vurguladı. TÜİK’in madde fiyatları ve bölgesel enflasyon verilerini paylaşmamasının güvensizliği artırdığını belirten Arzova, özellikle gıda enflasyonundaki artışın yalnızca ziraî don veya kuraklığa bağlanamayacağını, sorunun yapısal olduğunu söyledi. Arzova, Türkiye’de bitkisel ve hayvansal üretimin maliyetli olduğunu, bu sebeple hem üretimin talebi karşılamaktan uzak kaldığını hem de ithalat ve ihracat kotalarının sıkıntıyı çözmediğini dile getirdi. Haber Merkezi

