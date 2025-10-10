Trump, Ortadoğu turuna çıkıyor: Türkiye programda yok

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasının ardından 12 Ekim Pazar günü Ortadoğu’ya gitmeye hazırlanıyor.
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Trump’ı davet ettiğini bildirirken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de Trump’ı anlaşmayı kutlamak için ülkesine çağırdı. Trump’ın önce Mısır’da anlaşmanın imza törenine katılması, ardından İsrail’e geçmesi bekleniyor. Trump, 9 Ekim’de Beyaz Saray’daki konuşmasında, rehinelerin serbest bırakılmasını belirtmişti. Anlaşmaya katkı sunan Mısır, Katar, Türkiye ve diğer ülkelere teşekkür eden Trump’ın, Türkiye’yi ziyaret planına dahil etmemesi dikkat çekti.
Haber Merkezi