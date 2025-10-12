Sosyal medyadan uzaklaşmak mutluluk veriyor

Dijital çağın beraberinde getirdiği “bir şeyleri kaçırma korkusu” anlamına gelen FoMO (Fear of Missing Out) kavramının karşısında, psikoloji literatürüne JoMO (Joy of Missing Out), yani “kaçırmanın keyfi” kavramı eklendi.

New York yönetimi sosyal medya şirketlerini dava etti Yeni bir uluslararası araştırma, JoMO’nun bireylerin ruhsal dengesi üzerindeki olumlu etkilerini bilimsel olarak ispatladı. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Washington State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Christopher Barry ve Türkiye’den Dr. Adem Kantar (Erzurum Teknik Üniversitesi) dahil olmak üzere akademisyenlerin yürüttüğü çalışma, 29 ilden 932 sosyal medya kullanıcısını kapsadı. sychological Reports dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Dr. Adem Kantar, “Araştırma, sosyal medyadan bilinçli olarak uzaklaşan bireylerde stres, kaygı, yalnızlık ve depresyon düzeylerinin belirgin biçimde azaldığını ortaya koyuyor” dedi. Haber Merkezi

