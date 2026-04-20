Köprülere Portekiz’den müşteri bulundu

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile yedi otoyolun 4.4 milyar dolar karşılığında özelleştirileceği iddia edilmiş ancak hükümet bunu yalanlamıştı.

Ardından küresel danışmanlık şirketi Ernst & Young LLP’yi bunun için yetkilendirildiği ortaya çıkmıştı. 14 Mart’ta ise Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ‘Bakım masrafı bütçeye yük’ diyerek söz konusu çalışmayı doğruladı. Son olarak projelere müşteri de bulunduğu açıklandı. Karar’ın haberine göre, Uluslararası haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre Özelleştirme İdaresi yetkilileri ve danışmanlık şirketi EY’den oluşan heyet, potansiyel yatırımcılarla görüşmek üzere Portekiz’e gitti. Masadaki en büyük alıcılardan biri olan Portekizli Brisa şirketi ile ilk görüşmeyi perşembe günü yapan Türk heyetinin devasa otoyol işletmecisi Brisa ile bu kez kendi talebi ile masaya oturduğu belirtiliyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.