Yavaş: Belediyelere farklı muamele var

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösterdi.

Yavaş, konuyla ilgili olarak “Suç işleyen belediye başkanı yok mu? Zaman zaman bu da gündeme geliyor. Elbette yanlış yapan, suç işleyen belediye başkanı vardır mutlaka olacaktır. Şöyle ki bu orana bakarsanız ‘azdan az çoktan çok gider’ derler. Her partide bu olabilir. Önemli olan buna bakış açısı söz konusu. Şu ana kadar CHP’li belediye başkanlarından operasyona uğrayan, tutuklanan çok insan olmasına rağmen başka partilerden özellikle iktidar partisinden aynı muameleye maruz kalan hiç kimseyi görmedik. Bu da işte bizim Türkiye’deki yargıya olan güveni maalesef sarsıyor. Bu iyilik değil, topluma kötülüktür” dedi.

Ankara - Anka