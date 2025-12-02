"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

'MIDVOLGA-2 tankeri, kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir'

02 Aralık 2025, Salı 10:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de kıyıdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildiren MIDVOLGA-2 tankerinin, Sinop'a doğru seyrettiğini bildirdi.

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

 

Genel Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

 

Paylaşımda, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

AA

