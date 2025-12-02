"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

02 Aralık 2025, Salı 10:09
Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de uluslararası sularda insansız deniz aracıyla (İDA) saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, İstanbul açıklarına ulaştı.

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilmeye başlandı.

 

Gemi, Karadeniz'in Sarıyer hizasında açık bölgeye ulaştı.

 

Ne olmuştu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dünkü açıklamasında ise VIRAT isimli gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya: Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdik

    'MIDVOLGA-2 tankeri, kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir'

    Güneydoğu Asya'da bilanço ağır: 1200 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp!

    Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

    'Trump, Maduro'ya ''Hemen istifa ederek ülkeyi terk et'' dedi' iddiası

    Bediüzzaman hürriyet ve adalet kahramanıdır

    Tahran'da yine hava kirliliği tatili

    Derbi 1-1 beraberlikle sonuçlandı - Fenerbahçe, liderlik fırsatını kaçırdı

    AKP’li eski vekiller birbirine düştü

    İki devletli çözümü destekliyoruz

    İsrail’de askerlikten büyük kaçış

    İsrail kamuoyuna yalan pompaladı

    Garantörler nerede?

    Cezaevleri doldu taştı

    'İsrail ordusu, en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya' - 'Binlerce subay ve astsubay kaçıyor'

    'Ukrayna'da barış için hâlâ yapılacak çok iş var'

    Güney Afrika, Trump'ı yalanladı

    İsrail, Gazze'ye topçu ve helikopter ateşiyle saldırdı

    Tel Aviv'de Netanyahu'nun yolsuzlukları protesto edildi: Affetmeyin!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tahran'da yine hava kirliliği tatili
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Bediüzzaman hürriyet ve adalet kahramanıdır
    Genel

    'Trump, Maduro'ya ''Hemen istifa ederek ülkeyi terk et'' dedi' iddiası
    Genel

    'MIDVOLGA-2 tankeri, kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir'
    Genel

    Rusya: Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdik
    Genel

    Güneydoğu Asya'da bilanço ağır: 1200 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp!
    Genel

    Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.