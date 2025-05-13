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13 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Modi: Pakistan'a yönelik operasyonlarımızı sadece askıya aldık

13 Mayıs 2025, Salı 08:00
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu yalnızca askıya aldıklarını belirterek, gerek görmeleri durumunda devam edebileceklerinin işaretini verdi.

Ateşkesin ardından Azad Keşmir'de son durum?

 

​​​​​​​Hindustan Times'ın haberine göre Modi, Pakistan ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu.

 

Modi, "Sindoor Operasyonu"nun Hindistan'ın "terörizme karşı yeni politikası" olduğunu belirterek, "Pakistan'a yönelik operasyonlarımızı sadece askıya aldık. Gelecek, onların davranışlarına bağlı olacak." ifadelerini kullandı.

 

Barış için de tek yolun "Pakistan'ın terör altyapısını dağıtması" olduğunu savunan Modi, "Terör ve müzakereler bir arada olamaz, su ve kan bir arada akamaz." dedi.

Modi ayrıca Hindistan'a yönelik "terör saldırılarına uygun cevap verileceğini ve Hindistan'ın artık hiçbir nükleer şantaja müsamaha göstermeyeceğini" söyledi.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

AA

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