Mülteci kamplarını “kasıtlı” vuruyor

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in saldırılarını “kasıtlı şekilde” Filistin mülteci kamplarına yoğunlaştırdığını, bu saldırıların onlarca can kaybı, yüzlerce yaralanmaya yol açtığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya, batısındaki Eş-Şati ve El-Bureyc, orta kesimindeki El-Megazi mülteci kamplarını hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, “İşgal güçleri, son saatlerdeki hava saldırılarını kasıtlı şekilde en yoğun ve nüfusu yüksek mülteci kamplarına yoğunlaştırdı.” ifadeleri kullanıldı. Bu saldırıların onlarca can kaybı ile yüzlerce yaralanmanın yanı sıra çok sayıda konutta geniş çapta tahribata yol açtığı belirtilen açıklamada, saldırıların “İsrail’in can kaybının artması yönündeki isteğini teyit ettiği” aktarıldı. Binlerce Filistinlinin yaşadığı mülteci kampları genel olarak dar bölgelerde sacdan ya da birbirine bitişik şekilde betondan yapılmış evlerden oluşuyor. İsrail’in 31 Ekim’de Cibaliya Kampı’na düzenlediği saldırıda ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000’e yükseldiği bildirilmişti.

Askeri hedefleri vurduğu “yalan”

Gazze’deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in “7 Ekim’den bu yana bölgede binlerce askeri hedefi vurduğuna” ilişkin açıklamasını yalanladı ve İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan 12 bin bombalamada binlerce askeri hedefin vurulduğu yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtti. Açıklamada, “İsrail, gerçekte yerleşim alanlarını, vatandaşların konutlarını, kadınları, çocukları, fırınların önündeki insan kuyruklarını, hastane ya da kilisede toplanan insanları hedef alıyor.” ifadesine yer verildi. İsrail’e tüm dünyanın gözü önünde vurulan bu hedeflerin mahiyetini açıklama daveti yapılarak, böyle bir durumun, İsrail’in yalanlarına ve sahtekarlığına delil olacağı kaydedildi.