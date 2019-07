Nasıl Müslüman oldum?

Amerika Birleşik Devletleri’nde Matematik Profesörü olarak görev yapan Jeffrey Lang yazdığı kitapla Müslümanlığı nasıl seçtiğini anlattı.

Geçtiğimiz senelerde İslâm dinini seçerek Müslüman olan Kansas Üniversitesi profesörlerinden Jeffrey Lang İslâm’a giriş hikâyesini kitaplaştırdı. Melekler de sorar: Amerika’da İslâm’a Yolculuk (Even Angels Ask: A Journey to Islam in America) isimli eserinde derin felsefî düşüncelerle, ruhanî duygular arasında ilk namazını yazdı. Forumusa’da yer alan habere göre, Matematik Profesörü kitabında “Müslüman olduğum gün cami imamı, bana namazın kılınışını açıklayan bir kitap verdi. Ancak Müslüman talebelerin buna endişelerini gördüm, bana: “Acele etme, rahat ol, zamanla yavaş yavaş yaparsın” düşüncelerine yer verdi.

İlk yatsı namazını kıldı

İlk namaz denemesi için kendine güven gelince yatsı namazını kılmaya karar vediğini yazan Lang, ‘’Vakit gece yarısıydı, kitabı alıp banyoya girdim, kitabı açarak, mutfaktaki ilk yemek denemesi yapan aşçı gibi kitaptaki talimatları dikkat ve incelikle bir bir uyguladım. Abdest bitince odanın ortasında durup, kapı ve pencerelerin kilitli ve kapalı olmasından emin olduktan sonra kıble olarak bildiğim tarafa yöneldim, derin bir nefes aldım ve elimi kaldırarak alçak bir sesle Allahu Ekber dedim. Kimsenin beni işitmemesini ve görmemesini umuyordum, yavaş yavaş Fatiha Sûresi ile kısa bir sûreyi Arapça olarak okudum. Öyle zannediyorum ki herhangi bir Arap beni dinlemiş olsaydı benim okumamdan bir şey anlamayacaktı..’’ ifadelerini kullandı.

SEBEBİNİ BİLMEDEN AĞLADIM

Namaz sonrasında daha önce hiç yaşamadığım bir şeyi hissettiğini ve bunun kelimelerle anlatmanın zor olduğunu söyleyen Prof. Lang, ‘’Sonra sebebini bilmeden ağlamaya başladım, ağlamam artıp gözyaşlarım aktıkça, rahmet ve lütuftan harika bir gücün beni kucakladığını hissettim. Allah’ım bir daha küfre girmeye cüret edersem beni, o küfre girmeden önce öldür ve bu hayattan kurtar, hata ve eksiksiz yaşamanın çok zor olduğunu biliyorum, ancak şunu yakinen biliyorum ki, bir tek gün dahi olsa sensiz yaşamak senin varlığını inkâr etmem mümkün değildir.’’ dedi.