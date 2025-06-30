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30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

1 günde Kur'an-ı Kerim'i hatmetti

30 Haziran 2025, Pazartesi 12:38
Bayburt'ta hafızlık eğitimini tamamlayan Abdulhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i bir günde hatmetti.

Müftüğe bağlı Merkez Kaleardı Kur'an Kursu'nda eğitim gören Yılmaz için Ulu Camisi'nde program düzenlendi.

Bu kapsamda camide hocası eşliğinde ezbere Kur'an-ı Kerim okuyan Yılmaz, Kur'an'ı bir günde hatmetti.

İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt'un hafızlığın yaşatılmasına vesile olan kadim şehirlerden birisi olduğunu söyledi.

Vatandaşların hafızlığa büyük önem verdiğini belirten Danacı, "Bu vesileyle eskiden beri bir gelenek olan mukabele geleneğini Bayburt'umuzda ramazan dışında da hafızlığını bitiren öğrencilerimiz tarafından yaşatmak istiyoruz." dedi.

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencinin bir gün boyunca Kur'an'ı ezbere okuyarak hatmettiğini anlatan Danacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de inşallah duasını alacağız. Allah Kur'an-ı Kerim'de 'Onu biz indirdik, biz koruyacağız.' diyor. Kur'an'ı korumanın vesilelerinden en önemlilerinden biri de hafızlık müessesesidir. Bu müessesenin Bayburt'ta yeniden canlanmasını arzu ediyoruz. Daha güzel bir şekilde çocuklarımıza hafızlığı sevdirmenin yollarını arıyoruz. Bu vesileyle inşallah bundan sonra hafızlık yapacak öğrencilerimize de güzel bir şekilde örnek teşkil edecektir diye düşünüyoruz."

Kur'an kursu öğreticisi Mustafa Yılmaz da 77 öğrenciye hafızlık eğitimi verdiklerini ifade etti.

Bu öğrencilerden Abdulhamit'in 7 ayda Kur'an'ı ezberlediğini ve yaptığı tekrarlarla sağlamlaştırdığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Osmanlı ve Selçuklu döneminde medreselerde öğrenciler hafızlığını bitirirken uygulanan bir geleneği araştırdık. Öğrenciler hafızlığını bitirip sağlamlaştırdıktan sonra Kur'an'ı baştan sona bir veya 1,5 günde ezbere okuduklarını biliyorduk. Biz de bu uygulamayı Bayburt'umuzun tarihi camisi olan Ulu Cami'de öğrencimizle hocalarının nezaretinde birinci cüzden başlayıp 30'uncu cüze kadar okumasını gerçekleştirmek istedik. Nihayetinde dün başladı, bugün öğle namazına kadar hatmimizi bitirdik."

Abdulhamit Yılmaz ise Ulu Cami'de bir gün boyunca Kur'an okuyarak hatim yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Hafızlığını tamamlayan Abdulhamit Yılmaz ile hocası Mustafa Yılmaz'a programın ardından Müftü Bayram Danacı ve Merkez Kur'an Kursları Dernek Başkanı İlhan Kelleci hediye takdim etti.

AA

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