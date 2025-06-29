Pakistan'da muson yağmurları: 38 ölü, 63 yaralı

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle ülke genelinde ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

Ülkede yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) etkisini sürdüren muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, aşırı yağışların, ülke genelinde son 3 günde ilk belirlemelere göre 38 kişinin ölmesine, 63 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi. En çok can kaybının 19 kişiyle Hayber Pahtunhva eyaletinde görüldüğü kaydedilen açıklamada, Pencap eyaletinde de 12 kişinin öldüğü belirtildi. Sind ve Belucistan eyaletlerinde de 7 kişinin aşırı yağışlar yüzünden öldüğü duyuruldu. Açıklamada, muson yağmurlarının sürmesinin öngörüldüğü ifade edilerek, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldı. AA

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